Daniel Scioli destacó la figura del joven ajedrecista Faustino Oro en Rosario: “Es una fuente de inspiración para los jóvenes”

El funcionario destacó al joven ajedrecista Faustino Oro. Foto: Captura de pantalla

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, encabezó un encuentro enfocado en el fomento de la actividad ajedrecística junto a la joven promesa argentina Faustino Oro. Durante el evento, que reunió a delegaciones escolares y referentes locales, el funcionario valoró la proyección del talentoso ajedrecista y su capacidad para traccionar el interés de los más jóvenes hacia la práctica deportiva.

La actividad contó con la participación de delegaciones escolares provenientes de diferentes puntos del territorio santafesino, que se acercaron para presenciar las partidas y compartir una jornada formativa con el prodigio de la disciplina. Además, participó el gobernador Maximiliano Pullaro.

“Faustino Oro está acá para que toda la maravillosa juventud de Rosario, la provincia de Santa Fe y distintas escuelas que han llegado hasta aquí puedan encontrar en él una fuente de inspiración que los entusiasme cada vez más en el maravilloso mundo del ajedrez”, sostuvo Scioli.

El secretario de Turismo y Ambiente estuvo en Rosario, Santa Fe.

“Espero que lo disfruten, que sea una jornada donde cada vez más chicos puedan acercarse. Es salud, es ver la vida con fe, con esperanza, superar adversidades y eso es el deporte. Garra, corazón, sentimiento y eso es lo que representa hoy para el deporte argentino Faustino Oro”, expresó.

El desempeño deportivo de Faustino Oro continúa marcando hitos históricos en el ámbito del ajedrez internacional. Tras haberse convertido en el Maestro Internacional más joven de la historia, la joven figura argentina se transformó en un símbolo de superación y dedicación para el deporte nacional.