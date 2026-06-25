Las fotos más impactantes de los terremotos en Venezuela: destrozos, daños y miles de heridos

Terremoto en Venezuela. Fotografía: REUTERS Terremoto en Venezuela. Fotografía: REUTERS Terremoto en Venezuela. Fotografía: REUTERS Terremoto en Venezuela. Fotografía: REUTERS Daños en el aeropuerto internacional Simón Bolívar después del terremoto en Maiquetía, Venezuela. Fotografía: Wilmer Azuaje via REUTERS Daños en el aeropuerto internacional Simón Bolívar después del terremoto en Maiquetía, Venezuela. Fotografía: Wilmer Azuaje via REUTERS Daños en el aeropuerto internacional Simón Bolívar después del terremoto en Maiquetía, Venezuela. Fotografía: Wilmer Azuaje via REUTERS Consecuencias de los terremotos en La Guaira, Venezuela. Fotografía: REUTERS Consecuencias de los terremotos en La Guaira, Venezuela. Fotografía: REUTERS Consecuencias de los terremotos en La Guaira, Venezuela. Fotografía: REUTERS Consecuencias de los terremotos en La Guaira, Venezuela. Fotografía: REUTERS Consecuencias de los terremotos en La Guaira, Venezuela. Fotografía: REUTERS Consecuencias de los terremotos en La Guaira, Venezuela. Fotografía: REUTERS Consecuencias de los terremotos en La Guaira, Venezuela. Fotografía: REUTERS Consecuencias de los terremotos en La Guaira, Venezuela. Fotografía: REUTERS Consecuencias de los terremotos en La Guaira, Venezuela. Fotografía: REUTERS Consecuencias de los terremotos en La Guaira, Venezuela. Fotografía: REUTERS Consecuencias de los terremotos en La Guaira, Venezuela. Fotografía: via REUTERS Consecuencias de los terremotos en La Guaira, Venezuela. Fotografía: REUTERS Consecuencias de los terremotos en La Guaira, Venezuela. Fotografía: REUTERS Consecuencias de los terremotos en La Guaira, Venezuela. Fotografía: REUTERS Consecuencias de los terremotos en La Guaira, Venezuela. Fotografía: REUTERS Consecuencias de los terremotos en La Guaira, Venezuela. Fotografía: REUTERS Consecuencias de los terremotos en La Guaira, Venezuela. Fotografía: SOCIAL MEDIA via REUTERS Terremoto en Venezuela. Fotografía: REUTERS Terremoto en Venezuela. Fotografía: REUTERS Terremoto en Venezuela. Fotografía: REUTERS Terremoto en Venezuela. Fotografía: REUTERS Terremoto en Venezuela. Fotografía: REUTERS Terremotos en Venezuela Terremotos en Venezuela. Fotografía: REUTERS Terremotos en Venezuela Terremotos en Venezuela. Fotografía: REUTERS Fuerte terremoto en Venezuela Fuerte terremoto en Venezuela. Fotografía: REUTERS

Dos fuertes terremotos sacudieron Venezuela en la tarde del miércoles 24 de junio, dejando más de uncentenar de muertos y miles de heridos. Se trata de los sismos más graves en el país desde el registrado en 1997 en el estado de Sucre.

El primer sismo fue de magnitud 7,2 y se produjo en la zona de la costa central de Venezuela a las 18:04, hora local, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. Tuvo epicentro cerca de la ciudad de San Felipe, en el estado de Yaracuy, unos 280 km al oeste de Caracas.

Un segundo terremoto, ocurrido apenas 39 segundos después, e incluso más potente, afectó la misma zona. El epicentro estuvo cerca del municipio de Yumare, un poco más al norte, y tuvo una magnitud de 7,5.