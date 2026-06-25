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Consecuencias de los terremotos en La Guaira, Venezuela.
Consecuencias de los terremotos en La Guaira, Venezuela. Foto: REUTERS

Las fotos más impactantes de los terremotos en Venezuela: destrozos, daños y miles de heridos

El primer movimiento, a las 18.04, fue de magnitud 7,2 con epicentro en San Felipe. 39 segundos después, hubo otro terremoto de 7,5 con epicentro en Yumare.

Juliana Argañaraz
Por Juliana Argañaraz
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Terremoto en Venezuela.

Fotografía: REUTERS

Terremoto en Venezuela.

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Fotografía: REUTERS

Terremoto en Venezuela.

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Fotografía: REUTERS

Terremoto en Venezuela.

Terremoto en Venezuela.

Fotografía: REUTERS

Terremoto en Venezuela.

Daños en el aeropuerto internacional Simón Bolívar después del terremoto en Maiquetía, Venezuela.

Fotografía: Wilmer Azuaje via REUTERS

Daños en el aeropuerto internacional Simón Bolívar después del terremoto en Maiquetía, Venezuela.

Daños en el aeropuerto internacional Simón Bolívar después del terremoto en Maiquetía, Venezuela.

Fotografía: Wilmer Azuaje via REUTERS

Daños en el aeropuerto internacional Simón Bolívar después del terremoto en Maiquetía, Venezuela.

Daños en el aeropuerto internacional Simón Bolívar después del terremoto en Maiquetía, Venezuela.

Fotografía: Wilmer Azuaje via REUTERS

Daños en el aeropuerto internacional Simón Bolívar después del terremoto en Maiquetía, Venezuela.

Consecuencias de los terremotos en La Guaira, Venezuela.

Fotografía: REUTERS

Consecuencias de los terremotos en La Guaira, Venezuela.

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Fotografía: REUTERS

Consecuencias de los terremotos en La Guaira, Venezuela.

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Fotografía: REUTERS

Consecuencias de los terremotos en La Guaira, Venezuela.

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Fotografía: REUTERS

Consecuencias de los terremotos en La Guaira, Venezuela.

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Fotografía: REUTERS

Consecuencias de los terremotos en La Guaira, Venezuela.

Consecuencias de los terremotos en La Guaira, Venezuela.

Fotografía: REUTERS

Consecuencias de los terremotos en La Guaira, Venezuela.

Consecuencias de los terremotos en La Guaira, Venezuela.

Fotografía: REUTERS

Consecuencias de los terremotos en La Guaira, Venezuela.

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Consecuencias de los terremotos en La Guaira, Venezuela.

Consecuencias de los terremotos en La Guaira, Venezuela.

Fotografía: REUTERS

Consecuencias de los terremotos en La Guaira, Venezuela.

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Fotografía: REUTERS

Consecuencias de los terremotos en La Guaira, Venezuela.

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Fotografía: via REUTERS

Consecuencias de los terremotos en La Guaira, Venezuela.

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Consecuencias de los terremotos en La Guaira, Venezuela.

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Consecuencias de los terremotos en La Guaira, Venezuela.

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Consecuencias de los terremotos en La Guaira, Venezuela.

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Consecuencias de los terremotos en La Guaira, Venezuela.

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Consecuencias de los terremotos en La Guaira, Venezuela.

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Fotografía: SOCIAL MEDIA via REUTERS

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Terremoto en Venezuela.

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Terremoto en Venezuela.

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Terremoto en Venezuela.

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Terremoto en Venezuela.

Terremoto en Venezuela.

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Terremoto en Venezuela.

Terremoto en Venezuela.

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Terremoto en Venezuela.

Terremotos en Venezuela

Terremotos en Venezuela.

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Terremotos en Venezuela

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Terremotos en Venezuela.

Fotografía: REUTERS

Terremotos en Venezuela

Fuerte terremoto en Venezuela

Fuerte terremoto en Venezuela.

Fotografía: REUTERS

Fuerte terremoto en Venezuela

Dos fuertes terremotos sacudieron Venezuela en la tarde del miércoles 24 de junio, dejando más de uncentenar de muertos y miles de heridos. Se trata de los sismos más graves en el país desde el registrado en 1997 en el estado de Sucre.

El primer sismo fue de magnitud 7,2 y se produjo en la zona de la costa central de Venezuela a las 18:04, hora local, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. Tuvo epicentro cerca de la ciudad de San Felipe, en el estado de Yaracuy, unos 280 km al oeste de Caracas.

Un segundo terremoto, ocurrido apenas 39 segundos después, e incluso más potente, afectó la misma zona. El epicentro estuvo cerca del municipio de Yumare, un poco más al norte, y tuvo una magnitud de 7,5.

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Juliana Argañaraz
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