En VIVO: suben a 164 los muertos por los terremotos en Venezuela, hay cerca de mil heridos y continúan las tareas de rescate

Dos fuertes terremotos sacudieron Venezuela en las últimas horas dejando al menos 164 muertos y cerca de mil heridos. Se trata de los más graves en el país desde el registrado en 1997 en el estado de Sucre, que causó 73 muertos y cientos de heridos.
Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo principal alcanzó una magnitud preliminar de 7,5 y ocurrió apenas 40 segundos después de un temblor de 7,2 en la misma región.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia: “Los servicios públicos mantienen su actividad y su despliegue a nivel nacional”, afirmó en un mensaje oficial.
Seguí la cobertura minuto a minuto de la situación en Venezuela
Buscan a la familia de un futbolista argentino tras los terremotos en Venezuela
Lucas Trejo, un futbolista argentino que juega en el Club Sport Marítimo de La Guaira, denunció la situación de su familia por medio de una historia publicada en su cuenta de Instagram.
“Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor”, suplicó el defensor de 38 años en la publicación.
Habilitaron canales para denunciar desapariciones y localizar personas
En el marco de la emergencia que atraviesa el país, se han habilitado dos plataformas ciudadanas principales para registrar y localizar a personas desaparecidas tras los terremotos en Venezuela: Venezuela Te Busca y Desaparecidos Terremoto Venezuela. Ambas permiten reportar casos y actualizar el estado cuando la persona es localizada a salvo.
Pánico y desesperación en Venezuela:las fotos y videos más impactantes de los terremotos que sacudieron el país
El epicentro de ambos terremotos se dio en la localidad de Yaracuy, al nordeste de Venezuela. Evalúan los daños materiales. No hay reportes de víctimas fatales.
“La emergencia es crítica, el dolor es infinito; cada hora cuenta”
María Corina Machado dirigió un mensaje a los afectados por los terremotos con especial referencia a quienes se encuentran en las calles de Caracas, Vargas, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Lara y otros estados tras verse forzados a abandonar sus hogares por colapso o daños estructurales.
“A los miles de venezolanos que a esta hora están en las calles de Caracas, Vargas, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Lara y más estados de nuestro país, forzados a dejarlo todo por el colapso o los daños estructurales de sus viviendas: les mandamos toda nuestra fuerza, fe y oraciones”, expresó Machado. “Acompañamos el dolor de quienes viven la terrible angustia de tener seres queridos desaparecidos”, afirmó.
Asimismo, formuló un llamado urgente a la solidaridad y la movilización de la sociedad venezolana y de la comunidad internacional. “Hacemos un llamado urgente a la solidaridad y a la movilización de todos los venezolanos, dentro y fuera de nuestras fronteras, y de la comunidad internacional. Les pedimos estar muy atentos a nuestras redes para saber cómo canalizar el apoyo de manera efectiva”, señaló.