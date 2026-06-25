En VIVO: suben a 164 los muertos por los terremotos en Venezuela, hay cerca de mil heridos y continúan las tareas de rescate

Terremoto en Venezuela. Foto: REUTERS

Dos fuertes terremotos sacudieron Venezuela en las últimas horas dejando al menos 164 muertos y cerca de mil heridos. Se trata de los más graves en el país desde el registrado en 1997 en el estado de Sucre, que causó 73 muertos y cientos de heridos.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo principal alcanzó una magnitud preliminar de 7,5 y ocurrió apenas 40 segundos después de un temblor de 7,2 en la misma región.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia: “Los servicios públicos mantienen su actividad y su despliegue a nivel nacional”, afirmó en un mensaje oficial.

Seguí la cobertura minuto a minuto de la situación en Venezuela

Buscan a la familia de un futbolista argentino tras los terremotos en Venezuela

Lucas Trejo, un futbolista argentino que juega en el Club Sport Marítimo de La Guaira, denunció la situación de su familia por medio de una historia publicada en su cuenta de Instagram.

“Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor”, suplicó el defensor de 38 años en la publicación.

Buscan a la familia de un futbolista argentino tras los terremotos en Venezuela Foto: Instagram

07:45 Habilitaron canales para denunciar desapariciones y localizar personas En el marco de la emergencia que atraviesa el país, se han habilitado dos plataformas ciudadanas principales para registrar y localizar a personas desaparecidas tras los terremotos en Venezuela: Venezuela Te Busca y Desaparecidos Terremoto Venezuela. Ambas permiten reportar casos y actualizar el estado cuando la persona es localizada a salvo.