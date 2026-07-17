Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Un nuevo terremoto pone en jaque a Latinoamérica: qué se sabe del sismo en México de este viernes

El sismo tuvo epicentro frente a las costas de Chiapas y se sintió con fuerza en Guatemala y otros países de Centroamérica. Las autoridades activaron protocolos de emergencia y una alerta preventiva de tsunami.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Terremoto en México de 7,4.
Terremoto en México de 7,4. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Un fuerte terremoto de magnitud 7,4 sacudió este viernes el sur de México y fue percibido con intensidad en Guatemala y otros países de Centroamérica. El movimiento telúrico tuvo su epicentro frente a las costas del estado de Chiapas, en el océano Pacífico, y llevó a las autoridades a activar protocolos de emergencia y monitoreo, además de generar una alerta preventiva por posible tsunami.

Hasta el momento, las autoridades de México, Guatemala y El Salvador no reportaron víctimas fatales ni daños materiales de gran magnitud, aunque continúan evaluando la situación debido a la posibilidad de réplicas.

Terremoto en México. Foto: REUTERS

El terremoto tuvo epicentro frente a las costas de Chiapas

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN), el sismo ocurrió a las 8:48 de la mañana (hora local), equivalente a las 11:48 en Argentina. El epicentro fue localizado en el océano Pacífico, a unos 97 kilómetros de Tapachula, en el estado de Chiapas.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) confirmó una magnitud de 7,4 y precisó que el fenómeno se produjo en una zona de intensa actividad sísmica donde convergen las placas tectónicas de Cocos y Norteamérica.

Contenido Recomendado

El número de muertos por los terremotos en Venezuela llegó a 4.561:hay más de 16.700 heridos

El número de muertos por los terremotos en Venezuela llegó a 4.561: hay más de 16.700 heridos

La cifra de muertos por los terremotos en Venezuela sube a 4.333:más de 300 cuerpos siguen sin ser identificados

La cifra de muertos por los terremotos en Venezuela sube a 4.333: más de 300 cuerpos siguen sin ser identificados
Terremoto en México. Foto: REUTERS

La escasa profundidad del terremoto hizo que las sacudidas fueran percibidas con mayor intensidad en las localidades cercanas al epicentro, aunque el movimiento también se sintió en varias regiones del sur de México y en países vecinos.

Guatemala reportó un sismo de magnitud 6,7

El Servicio Sismológico de Guatemala informó que el fenómeno fue registrado en su territorio con una magnitud preliminar de 6,7.

Según el organismo, el epicentro se ubicó a 53,9 kilómetros al oeste-suroeste de Ocós, en el departamento de San Marcos, con una profundidad estimada de 10 kilómetros.

Habitantes de distintos departamentos guatemaltecos reportaron fuertes movimientos, aunque las autoridades indicaron que continúan realizando inspecciones para determinar si existen daños en infraestructura o personas afectadas.

El terremoto también fue percibido en varias zonas de El Salvador, donde los organismos de protección civil activaron los protocolos de seguimiento.

Alerta de tsunami y monitoreo permanente

Tras el fuerte movimiento, la Secretaría de Protección Civil de Chiapas informó a través de sus canales oficiales que mantiene un monitoreo permanente en todas las regiones del estado para evaluar posibles afectaciones.

Asimismo, el sistema estadounidense de vigilancia de tsunamis emitió una alerta preventiva ante la posibilidad de olas peligrosas en sectores cercanos al epicentro del terremoto.

Sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador aclaró que, tras analizar la información disponible, no existía riesgo de tsunami para las costas salvadoreñas, descartando la necesidad de evacuar zonas costeras.

Las autoridades mexicanas recomendaron a la población mantenerse atenta a la información oficial y seguir las indicaciones de Protección Civil ante la posibilidad de nuevas réplicas.

Terremoto en México. Foto: REUTERS

Un nuevo gran sismo en una región de alta actividad sísmica

El terremoto vuelve a poner de relieve la elevada actividad sísmica del Pacífico oriental, una de las zonas con mayor frecuencia de movimientos telúricos del planeta debido al contacto entre placas tectónicas.

Este fenómeno ocurre pocas semanas después de los fuertes terremotos registrados en Venezuela el pasado 24 de junio, cuando dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrieron con apenas un minuto de diferencia. Según el último balance oficial difundido por la Asamblea Nacional venezolana, aquellos movimientos dejaron 4.930 fallecidos, convirtiéndose en uno de los desastres naturales más graves registrados recientemente en la región.

Mientras continúan las evaluaciones en México y Centroamérica, los organismos sismológicos mantienen el seguimiento del fenómeno y no descartan que durante las próximas horas puedan registrarse nuevas réplicas de consideración.

TerremotoMéxicoGuatemala
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

Notas Más leídas

  1. El video de la tragedia:un militar chileno embistió una feria con su auto y mató a seis personas en Viña del Mar

    El video de la tragedia: un militar chileno embistió una feria con su auto y mató a seis personas en Viña del Mar

  2. Giro en el comercio global:el gigante marítimo que destronó a Reino Unido y consolida sus conexiones con América Latina

    Giro en el comercio global: el gigante marítimo que destronó a Reino Unido y consolida sus conexiones con América Latina

  3. Donald Trump desclasificó documentos y acusó a China de interferir en las elecciones de Estados Unidos desde 2020

    Donald Trump desclasificó documentos y acusó a China de interferir en las elecciones de Estados Unidos desde 2020

  4. Preocupación antes de la final del Mundial 2026:el humo de los incendios en Canadá afecta a Nueva York

    Preocupación antes de la final del Mundial 2026: el humo de los incendios en Canadá afecta a Nueva York

  5. No es China:el gigante asiático que construye un corredor ferroviario submarino de 508 km para conectar dos ciudades

    No es China: el gigante asiático que construye un corredor ferroviario submarino de 508 km para conectar dos ciudades
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Malvinas:el plan británico para quedarse con el calamar y el petróleo del Atlántico Sur

Malvinas: el plan británico para quedarse con el calamar y el petróleo del Atlántico Sur

Con la presencia de Javier Milei, la AMIA recordó a sus víctimas a 32 años del atentado y pidió reforzar la seguridad en la Triple Frontera

El Gobierno analiza decretar feriado después de la final del Mundial

The Guardian reavivó el debate por Malvinas y pidió que Reino Unido vuelva a negociar con Argentina

Economía

ANSES confirma quiénes cobran este viernes 17 de julio:jubilaciones, AUH, AUE, Progresar y asignaciones

ANSES confirma quiénes cobran este viernes 17 de julio: jubilaciones, AUH, AUE, Progresar y asignaciones

Cuánto cobran los camioneros:de cuánto es el sueldo básico en julio 2026 tras el nuevo acuerdo

Canasta básica de crianza por las nubes:cuánto se necesita para mantener un niño en Argentina

Los exorbitantes precios de las entradas para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España:los costos de cada categoría

Internacionales

Un nuevo terremoto pone en jaque a Latinoamérica:qué se sabe del sismo en México de este viernes

Un nuevo terremoto pone en jaque a Latinoamérica: qué se sabe del sismo en México de este viernes

Giro en el comercio global:el gigante marítimo que destronó a Reino Unido y consolida sus conexiones con América Latina

Donald Trump desclasificó documentos y acusó a China de interferir en las elecciones de Estados Unidos desde 2020

La nueva medida de Estados Unidos que obliga a soldados mayores de 30 a controlar su testosterona