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La cifra de muertos por los terremotos en Venezuela sube a 4.333: más de 300 cuerpos siguen sin ser identificados

El número de heridos sigue siendo de 16.740, según lo informado por Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Sube la cifra de fallecidos por los terremotos en Venezuela.
Sube la cifra de fallecidos por los terremotos en Venezuela. Foto: REUTERS
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El número de muertos por el doble terremoto que golpeó a Venezuela el miércoles 24 de junio aumentó a 4.333, según informó este sábado el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez. Los potentes movimientos afectaron a Caracas y principalmente al estado vecino de La Guaira, donde campamentos de familias que se quedaron sin casa se extienden en estadios, plazas y en las aceras.

“La cifra de venezolanos y venezolanas fallecidos por la acción directa de los terribles terremotos del 24 de junio es de 4.333”, dijo Rodríguez en conferencia de prensa. El balance anterior era de 4.118 muertos y 16.740 heridos (cifra que se mantuvo en el reporte del sábado). Además, el funcionario señaló que hasta el viernes había 315 personas sin ser identificadas, “el 7% del total de fallecidos”.

Según la información oficial, en los campamentos improvisados viven más de 19.000 damnificados. Por su parte, voluntarios venezolanos y extranjeros brindan atención médica en tiendas de campaña también instaladas en áreas abiertas y reparten alimentos.

En tanto, el jefe del Parlamento, que también es hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, evitó hablar de la cantidad de desaparecidos.

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Por qué Venezuela no informa la cantidad de desaparecidos

Venezuela no ofreció una cifra actualizada de desaparecidos tras el doble sismo, que plataformas independientes sitúan en casi 30.000, mientras la ONU entregó una estimación de 50.000. Sin embargo, Rodríguez aseguró que no están ocultando esa información.

En esa línea, sostuvo que el día después del doble terremoto, el gobierno venezolano brindó la cifra de personas que fallecieron, que es la única certeza que tienen.

“Nosotros no podemos manejarnos en base a especulaciones, sino que tenemos que manejarnos en base a la realidad”, justificó Rodríguez. Además, también atajó las críticas de que el proceso de desescombro está siendo lento, alegando que precisamente así debe ser, pues todavía confía en que pueda haber gente con vida sepultada.

“Esta etapa (de quita de escombros) tiene que ser de manera lenta porque si se hace de manera abrupta y se meten máquinas de gran calado y se mueven grandes cantidades, no sabemos si podemos llevarnos una vida humana en ese proceso, y por otra parte los familiares quieren rescatar los cuerpos de los familiares que fallecieron”, afirmó Rodríguez.

Rescatistas trabajan tras los terremotos en Venezuela.
Sube la cifra de fallecidos por los terremotos en Venezuela. Foto: REUTERS

“Fase crítica” por los terremotos en Venezuela

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) aseguró este jueves que la respuesta sanitaria tras los terremotos que azotaron a Venezuela entró en una nueva fase “crítica”, al tiempo que advirtió que la emergencia “está lejos de haber terminado”.

La OPS detalló que movilizó hasta el momento unos 9 millones de dólares de los 24 millones que necesita recaudar para la emergencia y alertó que “la respuesta está entrando ahora en una nueva fase igualmente crítica, centrada en la estabilización, la continuidad de la atención y la recuperación temprana”.

El director de la OPS, Jarbas Barbosa, insistió en que los mayores riesgos tras una catástrofe de este calibre suelen estar relacionados con las interrupciones de los servicios de salud, el hacinamiento, el acceso al agua potable o la vacunación.

VenezuelaTerremoto
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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