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Pánico y desesperación en Venezuela: las fotos y videos más impactantes de los terremotos que sacudieron el país

El epicentro de ambos terremotos se dio en la localidad de Yaracuy, al nordeste de Venezuela. Evalúan los daños materiales. No hay reportes de víctimas fatales.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Se registraron dos terremotos en Venezuela.
Se registraron dos terremotos en Venezuela. Foto: Noticias Argentinas
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Este miércoles se registraron dos terremotos en Venezuela de magnitudes elevadas: 7,2 y 7,5 respectivamente, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El fenómeno se dio a 200 kilómetros de la capital Caracas, sin embargo, debido a su fuerza también se sintió en esa ciudad. De hecho, hasta contó con réplicas en Colombia.

El Ministro del Interior, Diosdado Cabello, confirmó el derrumbe de edificios y de diferentes estructuras. De igual manera, sostuvo que comenzarán a evaluar los daños materiales, en especial, en las zonas más afectadas.

Terremotos en Venezuela. Video REUTERS

“Todo indica que es muy superior a siete puntos, según las mediciones. Estamos esperando los informes definitivos y correspondientes”, afirmó el funcionario.

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Dónde ocurrió el epicentro de los terremotos de Venezuela

Especialistas confirmaron que el primero de los sismos tuvo una profundidad de 21 kilómetros en la ciudad de San Felipe y el segundo que se registró 39 segundos después, de 10 kilómetros.

El epicentro de ambos sismos tuvo lugar en la localidad de Yaracuy, ubicada al nordeste del país.

Se registraron dos terremotos en Venezuela.

Entre las zonas más afectadas, también está la ciudad de Los Palos Grandes, región sísmica por naturaleza.

También se sintieron en las localidades Falcón, Lara, Delta, Bolívar, Aragua, Anzoátegui, Portuguesa, Táchira, Sucre, Delta Amacuro, Monagas, Miranda, Guárico y Barinas.

Los vecinos de las distintas zonas en las que más impacto tuvo el sismo comenzaron a publicar videos y fotografías del estremecedor momento.

En las postales, se puede observar el pánico de las personas en medio de los terremotos. Muchos tuvieron que abandonar de manera intempestiva comercios y negocios para refugiarse en distintos sitios de la ciudad.

Fuerte terremoto en Venezuela. Foto: REUTERS

Otras personas simplemente empezaron a correr con el objetivo de alejarse de la zona de escombros.

En algunos de los videos también se logró visibilizar la cantidad de grandes edificios con columnas de polvo, grietas y un inminente peligro de derrumbe.

Terremotos en Venezuela: ¿los más fuertes del siglo XXI?

Una jubilada sostuvo en declaraciones a medios locales que “se trata del terremoto más horrible que experimentó incluso peor que el 1967″.

La percepción de la mujer puede validarse con datos. Entre los terremotos más fuertes de Venezuela se encuentran: “El Temblor de Narciso”, ocurrido en 1900 y que tuvo una magnitud de 7,3; y el de “Sucre”, que tuvo lugar en 2018 con una magnitud de 7,3.

Es decir que los sismos reportados este miércoles 24 de junio se ubicarán como dos de los más intensos del país caribeño.

VenezuelaTerremoto
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Licenciada en Comunicación Audiovisual (UNSAM), locutora (ISER) y periodista especializada en temáticas de Sociedad. Trabajé en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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