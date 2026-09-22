La guerra por la inteligencia artificial: China avanza y Estados Unidos pierde ventaja

🚨 IA: EL NUEVO CAMPO DE BATALLA | China y EEUU aceleran la carrera tecnológica

Mientras Donald Trump se abraza a los aceleracionistas de Silicon Valley (como Jensen Huang, Sam Altman y Elon Musk) y califica los riesgos de la inteligencia artificial como un engaño y una conspiración, China avanza sin pausa con una estrategia opuesta.

Lo dice el Financial Times: la ventaja histórica de Estados Unidos ya no se mide en años, hoy es de apenas 6 a 18 meses. Y en algunos sectores, Beijing ya lidera. ¿Cómo lo hizo Beijing con una jugada silenciosa pero letal?

La jugada de China: modelos abiertos y gratuitos

Mientras Estados Unidos apuesta a modelos cerrados, carísimos y propietarios, China inundó el mundo con modelos abiertos, gratuitos y de código abierto. El resultado es contundente: la mayor parte del consumo mundial de tokens de inteligencia artificial hoy proviene de modelos chinos.

En el Sur Global, en América Latina, África y Asia, la infraestructura digital ya habla mandarín. Esa expansión no es un detalle menor: choca de frente con la postura de la Casa Blanca y con la idea de que el liderazgo tecnológico se defiende solo con barreras y modelos propietarios.

Cumbre entre Xi Jinping y Donald Trump en China. Foto: REUTERS

No se trata solo de software: la estrategia china convirtió la adopción masiva en presencia geopolítica. Beijing no compite únicamente por la frontera técnica, sino por el terreno donde la IA se usa todos los días.

Trump, regulación y acusaciones cruzadas

Trump regula todo, ataca a quienes piden controles y acusa a los reguladores de hacerle el juego a China, quien cree que tanto aceleracionistas como reguladores en Washington buscan lo mismo: frenar su crecimiento.

Y recuerdan algo clave: “Si Estados Unidos no se regula a sí mismo, ¿con qué autoridad pide que China se modere?”. La pregunta apunta al corazón del debate: Washington exige moderación a Pekín mientras no logra ordenar su propio tablero.

Persisten además las acusaciones de destilación, es decir, que China entrena modelos baratos copiando a los estadounidenses. Eso envenena cualquier diálogo y complica una tregua tecnológica entre las dos potencias.

Para Beijing, la ofensiva regulatoria de Washington tiene un doble estándar: se acusa a China de distorsionar el mercado mientras Estados Unidos no se regula a sí mismo. Esa contradicción, sostienen, debilita cualquier exigencia de moderación.

Promesas sin cumplir en la agenda bilateral

En mayo, Trump y Xi Jinping habían prometido poner límites a la IA en la agenda bilateral. Pasaron cuatro meses y no pasó nada. Según los especialistas, en esta cumbre tampoco pasará. A lo sumo, una foto y una declaración de cortesía.

El contraste es nítido: mientras Washington discute si regular o no, China ya transformó su modelo barato y abierto en una ventaja geopolítica estructural. No espera consenso ni acuerdos globales para expandir su ecosistema.

El futuro se define por quién controla la IA

La guerra por la inteligencia artificial ya no es por quien tiene el mejor modelo, es por quien controla el futuro. La apuesta china por modelos abiertos, gratuitos y masivos le permitió ganar terreno en el consumo global y en la infraestructura digital del Sur Global.

Mientras Washington sigue atrapado en su debate interno, el tablero global ya se reorganiza. La discusión estadounidense sobre regular o no llega tarde frente a un tablero donde Beijing ya convirtió su estrategia en poder estructural. La disputa por la IA se define, más que nunca, por quién impone las reglas del futuro.