Axel Kicillof, en modo candidato: el viaje a Nueva York y la agenda del gobernador en Estados Unidos

Axel Kicillof. Foto: NA

Axel Kicillof viajó a Nueva York y su estadía coincide con la visita del presidente, Javier Milei, quien participará de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El jefe bonaerense se verá con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdami, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y expondrá en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia sobre el futuro de la Argentina en el orden mundial con un discurso en el que dejará en claro su posición antagónica a la del jefe de Estado argentino.

Zohran Mamdani Foto: EFE

La agenda de Kicillof

El martes Kicillof mantendrá una reunión con fondos de inversión que tienen bonos de la provincia de Buenos Aires y también un encuentro con empresas que poseen inversiones o proyectos de inversión en el territorio bonaerense.

Además, participará de una mesa redonda en The New School sobre democracia, economía y política progresista en América Latina.

El Gobernador bonaerense en el plenario de Movimiento Derecho al Futuro Foto: NA

El miércoles se verá con el alcalde demócrata de Nueva York y el líder español y brindará un discurso en la Universidad de Colombia sobre “las transformaciones económicas y políticas que están moldeando a la Argentina y a la región en medio de un orden global cambiante”.

Según el anuncio de esa universidad, el gobernador provincial evaluará “las perspectivas de desarrollo del país, las implicaciones del aumento de las tensiones geopolíticas y la fragmentación económica, así como la respuesta de los gobiernos y las fuerzas políticas de América Latina ante este nuevo escenario”.

El gobernador de Buenos Aires cerró el plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que tuvo lugar en la localidad de Avellaneda Foto: Noticias Argentinas

Mientras este de viaje, la vicegobernadora Verónica Magario estará al frente del Gobierno bonaerense.