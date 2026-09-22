Trump y Mamdani se reunieron en Nueva York: tensión por la prensa y diálogo sobre vivienda e inmigración

El presidente de EE. UU., Donald Trump, y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani. Foto: REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, protagonizaron su tercer encuentro oficial, nuevamente con un tono cordial pese a sus profundas diferencias políticas. La reunión tuvo lugar en Gracie Mansion, residencia oficial del alcalde neoyorquino, durante la visita de Donald Trump a la ciudad por la Asamblea General de Naciones Unidas.

Uno de los aspectos más llamativos de la jornada fue que el encuentro comenzó con un veto a la prensa, una decisión que generó cuestionamientos debido al carácter público de la reunión entre dos figuras que mantienen posiciones enfrentadas sobre numerosos asuntos. En ese contexto, Mamdani defendió la presencia de los medios y sostuvo: “Todos deberían estar presentes, sin importar sus críticas”, en una referencia directa a la cobertura periodística y a las voces críticas.

En paralelo, Trump respondió y dijo que “tiene la obligación de no permitir que se propaguen las noticias falsas”, en especial en un lugar político de suma trascendencia como lo es Gracie Mansion y también en pos de “preservar la seguridad nacional”.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani. Video: Instagram/expansion_com

Trump y Mamdani volvieron a mostrar un tono cordial

Pese a las diferencias políticas que mantienen, Trump y Mamdani volvieron a mostrarse cordiales durante su tercer encuentro oficial. El acercamiento entre ambos se produjo mientras el mandatario estadounidense permanece en Nueva York para participar de las actividades relacionadas con la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La reunión también puso nuevamente el foco sobre la relación entre el Gobierno federal y la administración municipal de Nueva York, especialmente en cuestiones que afectan de manera directa a los habitantes de la ciudad.

Uno de los principales asuntos abordados fue la crisis de vivienda, una problemática que afecta especialmente a los sectores de menores ingresos y que representa uno de los principales desafíos para la ciudad.

El costo de la vivienda, otro de los temas centrales

Durante el encuentro, Trump y Mamdani analizaron alternativas vinculadas con la construcción de viviendas subvencionadas, con el objetivo de ampliar la oferta habitacional y atender el elevado costo de acceso a una vivienda en Nueva York.

El costo de vida también formó parte de las conversaciones. La cuestión tiene especial relevancia para la administración municipal, que busca avanzar con medidas destinadas a aliviar los gastos que enfrentan los residentes de la ciudad. El diálogo entre ambos permitió abordar estos temas pese a que sus posiciones políticas son muy diferentes y a que en el pasado protagonizaron fuertes cruces públicos.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani. Video: Instagram/elmundo_es

La situación de los inmigrantes haitianos y sirios

La agenda del encuentro también incluyó cuestiones migratorias. Trump y Mamdani hablaron sobre la situación de ciudadanos haitianos y sirios que se encuentran en Estados Unidos y que quedaron afectados por la cancelación de sus respectivas protecciones migratorias temporales.

La cuestión migratoria constituye uno de los principales puntos de divergencia entre Trump y Mamdani. Mientras el presidente impulsa una política migratoria más restrictiva, el alcalde de Nueva York ha defendido políticas de protección para las comunidades inmigrantes. El encuentro, sin embargo, volvió a mostrar que ambos dirigentes pueden mantener conversaciones institucionales y abordar problemas concretos de la ciudad pese a sus diferencias políticas.

La reunión se produjo además en un contexto internacional particular, con Nueva York como escenario de la Asamblea General de Naciones Unidas, evento que concentra durante estos días a líderes y delegaciones de numerosos países.