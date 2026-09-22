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¿Fin de las disputas? Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia firmaron un histórico acuerdo de seguridad en el Ártico

El pacto amplía la presencia militar estadounidense en Groenlandia, impone restricciones a Rusia y China y mantiene la soberanía de Dinamarca sobre la isla. El acuerdo se firmó tras meses de tensión por las amenazas de Donald Trump.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, y el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, asisten a un acto de firma trilateral de un acuerdo sobre la seguridad de Groenlandia.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, y el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, asisten a un acto de firma trilateral de un acuerdo sobre la seguridad de Groenlandia. Foto: REUTERS
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Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia firmaron este martes un histórico acuerdo de seguridad trilateral en los márgenes de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York. El pacto establece nuevas condiciones para la presencia militar estadounidense en la estratégica isla ártica y pone fin a meses de tensión diplomática generados por las amenazas del presidente Donald Trump.

El entendimiento fue alcanzado después de una crisis que comenzó a principios de año, cuando Trump planteó públicamente la posibilidad de que Estados Unidos tomara el control de Groenlandia e incluso recurriera a la fuerza para conseguirlo. Las declaraciones provocaron fuertes cuestionamientos de Dinamarca y de otros socios europeos.

Groenlandia estuvo en el foco del conflicto con EE.UU. desde principios de año. Foto: REUTERS

El nuevo acuerdo busca establecer un marco de cooperación en materia de seguridad y defensa, mientras refuerza el papel estratégico de Groenlandia frente a las crecientes tensiones entre Estados Unidos, Rusia y China en el Ártico.

Estados Unidos tendrá una presencia militar permanente en Groenlandia

Uno de los principales puntos del pacto contempla una presencia militar estadounidense indefinida en Groenlandia. El acuerdo permite a Washington mantener y ampliar sus capacidades militares en la isla, considerada estratégica por su ubicación entre América del Norte, Europa y el océano Ártico.

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La posición geográfica de Groenlandia resulta especialmente relevante para Estados Unidos debido al control de las rutas marítimas del extremo norte y a las posibilidades de vigilancia sobre el Atlántico Norte.

La firma de Donald Trump en su pacto con Groenlandia. Foto: REUTERS

Durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Trump anunció además que Estados Unidos comenzará de inmediato el desarrollo y la construcción de dos grandes bases militares en puntos estratégicos del territorio.

Rusia y China quedan bajo restricciones

Otro de los aspectos centrales del acuerdo está relacionado con la actividad de potencias consideradas rivales de Washington. El entendimiento establece restricciones para que Rusia y China puedan instalar bases, desarrollar presencia militar o realizar determinadas inversiones sensibles en Groenlandia. Según los términos difundidos, cualquier actividad de ese tipo requeriría autorización expresa y por escrito de Estados Unidos.

La medida refleja la creciente importancia geopolítica que Washington atribuye al Ártico, una región donde el deshielo está modificando las posibilidades de navegación y acceso a recursos naturales, al mismo tiempo que aumenta la competencia entre grandes potencias.

Dinamarca y Groenlandia preservan su soberanía

Pese al fuerte incremento de la presencia militar de Estados Unidos en Groenlandia, las autoridades de Dinamarca y Groenlandia remarcaron que el nuevo acuerdo de seguridad no implica ningún cambio en la soberanía sobre el territorio ártico.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, destacaron que el pacto mantiene las atribuciones del Reino de Dinamarca y, al mismo tiempo, garantiza el derecho de autodeterminación del pueblo groenlandés.

El entendimiento busca así establecer un equilibrio entre los intereses estratégicos de Washington en el Ártico, las responsabilidades de Copenhague y las aspiraciones políticas de Nuuk.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, y el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, asisten a un acto de firma trilateral de un acuerdo sobre la seguridad de Groenlandia. Foto: REUTERS

El documento fue rubricado durante una ceremonia en la que estuvieron presentes Donald Trump, Mette Frederiksen y Jens-Frederik Nielsen. “Esto es algo extraordinario para Europa y para Estados Unidos, para todo el mundo y para Groenlandia”, afirmó Trump durante el acto. El mandatario estadounidense también elogió a los habitantes de Groenlandia y Dinamarca y expresó su expectativa de construir una relación de largo plazo.

El nuevo escenario supone una ampliación significativa de la presencia estadounidense. El acuerdo también se apoya en el tratado de defensa de 1951, modificado en 2004 para incorporar a Groenlandia, que ya otorgaba a Washington amplias facultades para establecer nuevas zonas de defensa en el territorio.

De esta manera, el nuevo pacto refuerza el papel de Groenlandia como punto estratégico del Ártico, mientras Dinamarca mantiene la soberanía y Groenlandia conserva su derecho de autodeterminación.

Estados UnidosDinamarcaGroenlandia
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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