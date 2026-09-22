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Argentina suma seis nuevos F-16: cómo será el operativo desde Dinamarca y cuándo aterrizarán en Córdoba

Los nuevos cazas realizarán escalas técnicas en España, Canarias y Brasil antes de llegar al Área Material Río Cuarto entre el 26 y el 28 de septiembre. Con esta entrega, la Fuerza Aérea Argentina alcanzará las 12 aeronaves incorporadas de las 24 adquiridas a Dinamarca.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Llegan nuevos aviones caza F-16 a la Argentina.
Llegan nuevos aviones caza F-16 a la Argentina. Foto: Instagram @fuerzaaerea_arg
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Argentina avanza en la incorporación de sus nuevos cazas supersónicos. Este martes partió desde Dinamarca el segundo vuelo ferry con seis F-16 Fighting Falcon adquiridos por el país, que tendrán como destino final el Área de Material Río Cuarto, en la localidad cordobesa de Las Higueras.

El nuevo lote permitirá que la Fuerza Aérea Argentina alcance las 12 aeronaves incorporadas, es decir, la mitad de las 24 unidades contempladas en el acuerdo firmado con Dinamarca en abril de 2024.

Cómo será el traslado de los seis F-16 a Córdoba

El segundo grupo de aeronaves está compuesto por cuatro F-16AM monoplaza y dos F-16BM biplaza. Los cazas iniciaron su recorrido desde Dinamarca y realizarán diferentes escalas técnicas antes de completar el traslado hacia la Argentina.

La llegada de los aviones F-16 a la República Argentina.

El operativo contempla paradas en Zaragoza, España, las Islas Canarias y el norte de Brasil. El arribo al Área Material Río Cuarto está previsto entre el 26 y el 28 de septiembre, sujeto a las condiciones meteorológicas y operativas.

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La misión requiere una importante coordinación logística para garantizar el traslado de los aviones de combate a través del Atlántico y su posterior llegada a Córdoba.

Río Cuarto será el centro de los nuevos F-16

Una vez que aterricen en Las Higueras, los seis cazas serán incorporados a la infraestructura preparada para recibir y sostener la nueva flota.

El Área Material Río Cuarto cumple un papel central en el programa argentino, ya que allí se desarrollan tareas relacionadas con el mantenimiento, entrenamiento y puesta en servicio de los F-16.

Con este segundo lote, Argentina contará con 12 aeronaves provenientes de Dinamarca, mientras continúa el proceso previsto para completar las 24 unidades adquiridas.

El acuerdo por los 24 F-16 Fighting Falcon

La Argentina acordó con Dinamarca la compra de 24 F-16 Fighting Falcon en abril de 2024, en una operación valuada en 301,2 millones de dólares y respaldada por Estados Unidos.

El paquete de adquisición contempla, además de los aviones, simuladores, motores y repuestos, elementos destinados a sostener la operación y mantenimiento de la nueva flota.

Los cazas F-16 llegan a la Argentina. Foto: Ministerio de Defensa

La incorporación de estos cazas busca recuperar para la Fuerza Aérea Argentina una capacidad que había quedado limitada tras el retiro de los Mirage en 2015. Los F-16 permitirán reconstruir la capacidad de interceptación supersónica y conformarán el principal sistema de combate aéreo de la FAA.

La llegada de este segundo grupo de seis aeronaves marca así otro avance en el programa de reequipamiento de la Fuerza Aérea, mientras Argentina continúa preparando la infraestructura, el personal y los medios necesarios para operar la totalidad de los 24 F-16 adquiridos a Dinamarca.

Aviones F-16Fuerza Aérea Argentina
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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