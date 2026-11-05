Renunció el Presidente de Paraguay en pleno escándalo financiero y político: el análisis de Andrés Repetto en Canal 26
En diálogo con Sofía Raimundez y Manuel, el analista internacional desarmó el desfalco millonario de fondos públicos en un banco paraguayo, la implicación del presidente Santiago Peña y del Banco Central, y la maniobra del Partido Colorado para sostener la gobernabilidad.
La realidad política y económica de Paraguay atraviesa una sacudida de magnitudes inéditas tras destaparse un fraude financiero a gran escala, que derivó en la renuncia del presidente de la Nación, Santiago Peña.
En Canal 26, el especialista en política internacional Andrés Repetto analizó los alcances de un escándalo que trascendió la quiebra bancaria para convertirse en una crisis institucional a gran escala.
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