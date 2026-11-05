comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Asumió en 2020 y duró 5 días: quién fue el último presidente de Latinoamérica que renunció a su cargo tras la salida de Santiago Peña en Paraguay

En noviembre de 2020, un mandatario latinoamericano dejó el poder apenas cinco días después de asumir en medio de protestas masivas y una profunda crisis política. Su historia volvió a cobrar relevancia tras la salida de Santiago Peña.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Banderas latinoamericanas. Foto: Reuters
Quién fue el último presidente de Latinoamérica que renunció tras la salida de Santiago Peña de Paraguay
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La renuncia del presidente de Paraguay Santiago Peña trajo a colación un antecedente de inestabilidad política en América Latina. Se trata de Manuel Merino, quien renunció a la Presidencia de Perú el 15 de noviembre de 2020, apenas cinco días después de asumir.

Aquella dimisión, la más reciente que pudo verificarse entre los presidentes latinoamericanos antes de la salida de Peña, ocurrió tras una ola de manifestaciones que dejó dos jóvenes muertos. Desde entonces, Perú tuvo otras salidas anticipadas del poder, pero mediante destituciones parlamentarias.

Manuel Merino: el presidente de Perú que renunció después de solo cinco días

El 10 de noviembre de 2020, Manuel Merino asumió la Presidencia de Perú después de que el Congreso destituyera a Martín Vizcarra por una declaración de incapacidad moral permanente.

Merino, que hasta entonces presidía el Congreso, accedió al Poder Ejecutivo mediante el mecanismo constitucional de sucesión. Sin embargo, su llegada provocó protestas masivas en Lima y otras ciudades del país.

Contenido Recomendado

Así impactó el colapso de Ueno Bank en Paraguay:el 48,15% de los habitantes afectados, cuentas bloqueadas y 32.000 jubilados en riesgo

Asunción presidencial de Santiago Peña.

Renunció el Presidente de Paraguay en pleno escándalo financiero y político:el análisis de Andrés Repetto en Canal 26

Columna de Andrés Repetto sobre la renuncia de Santiago Peña a la presidencia de Paraguay
Manuel Merino, ex presidente de Perú
Manuel Merino, expresidente de Perú.

La crisis se agravó durante la noche del 14 de noviembre, cuando dos jóvenes murieron durante las manifestaciones. Ante el rechazo social y la pérdida de respaldo político y anunció su renuncia irrevocable al día siguiente: “Presento mi renuncia irrevocable a la presidencia de la República”, declaró el 15 de noviembre en un mensaje televisado.

El Congreso aceptó la dimisión con 120 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención, según el registro oficial del Parlamento peruano.

Qué otros presidentes latinoamericanos dejaron el poder antes de terminar su mandato

Perú volvió a protagonizar cambios presidenciales en los años siguientes, aunque bajo procedimientos diferentes. En octubre de 2025, Dina Boluarte fue destituida por el Congreso con 122 votos a favor, mediante una declaración de incapacidad moral permanente.

Posteriormente, el 17 de febrero de 2026, José Jerí también fue removido por el Parlamento, tras aproximadamente cuatro meses de gobierno. Su salida se produjo mediante una moción de censura, por lo que tampoco corresponde clasificarla como una renuncia presidencial.

Esta diferencia es central para comprender la comparación regional: un presidente puede abandonar el cargo por decisión propia, por una resolución legislativa o por otras circunstancias previstas constitucionalmente. En el caso de Merino, la renuncia quedó documentada mediante la Resolución Legislativa 007-2020-2021-CR.

Qué pasará en Paraguay después de la renuncia de Santiago Peña

La salida de Peña se produjo luego de que el Banco Central paraguayo interviniera Ueno Bank por incumplimientos de solvencia. La entidad contaba con aproximadamente tres millones de clientes y su situación desató manifestaciones y cuestionamientos sobre sus vínculos con el poder político.

El mandatario presentó su dimisión después de perder el respaldo de sectores de su propio Partido Colorado mientras avanzaba un pedido de juicio político en el Congreso.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, habla durante una entrevista con Reuters en Asunción, Paraguay.
Santiago Peña renunció como presidente de Paraguay. Foto: REUTERS

La Constitución de Paraguay establece en su artículo 234 que, ante una vacancia definitiva de la Presidencia, debe asumir el vicepresidente, cargo que ocupa Pedro Alliana, hasta completar el período constitucional.

La transición paraguaya abre una nueva etapa institucional mientras las autoridades deben resolver la situación de los ahorristas afectados por la crisis bancaria.

Santiago PeñaParaguayPresidentes latinoamericanos
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Quién asumirá como presidente de Paraguay tras la renuncia de Santiago Peña

    Quién asumirá como presidente de Paraguay tras la renuncia de Santiago Peña

  2. Renunció el presidente de Paraguay Santiago Peña en medio de la crisis bancaria y fuertes protestas:el video del anuncio

    Renunció el presidente de Paraguay Santiago Peña en medio de la crisis bancaria y fuertes protestas: el video del anuncio

  3. Qué dice la carta con la que Santiago Peña anunció su renuncia como presidente de Paraguay:“Uno de los momentos más difíciles de mi vida”

    Qué dice la carta con la que Santiago Peña anunció su renuncia como presidente de Paraguay: “Uno de los momentos más difíciles de mi vida”

  4. Video impactante:así fue el accidente en ala delta en Río de Janeiro en el que murieron un argentino y su instructor

    Video impactante: así fue el accidente en ala delta en Río de Janeiro en el que murieron un argentino y su instructor

  5. Uno a uno, los motivos que llevaron al presidente de Paraguay a renunciar

    Uno a uno, los motivos que llevaron al presidente de Paraguay a renunciar
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Roxana Monzón exige explicaciones a Luis Caputo:“Las PyMEs necesitan producir, no sobrevivir entre deudas y embargos”

Roxana Monzón.

Investigan si el Gobierno usó fondos públicos para facilitar la fuga de Flávio Bolsonaro:qué se sabe

Milei y Villarruel volverán a coincidir por la visita del Papa León XIV:uno por uno, los gobernadores y empresarios invitados

Frío y rápido saludo entre Milei y Pedro Sánchez en la Cumbre Iberoamericana:el video del encuentro

Economía

Se hunden los bonos argentinos y el riesgo país supera los 900 puntos, su máximo en más de un año

Acciones y bonos, mercados argentinos, economía

Cuánto dinero de coparticipación le entregó el Gobierno a las provincias este 2026 y qué impuestos regionales busca eliminar

El Gobierno retiró la Ley de Competitividad Financiera en medio del debate por el impuesto a los Cedear

En una jornada positiva para Wall Street tras la derrota de Trump, el riesgo país argentino volvió a subir y alcanzó el valor más alto del año

Internacionales

Así impactó el colapso de Ueno Bank en Paraguay:el 48,15% de los habitantes afectados, cuentas bloqueadas y 32.000 jubilados en riesgo

Asunción presidencial de Santiago Peña.

Renunció el Presidente de Paraguay en pleno escándalo financiero y político:el análisis de Andrés Repetto en Canal 26

Asumió en 2020 y duró 5 días:quién fue el último presidente de Latinoamérica que renunció a su cargo tras la salida de Santiago Peña en Paraguay

De Raúl Cubas Grau en 1999 a Santiago Peña en 2026:las dos renuncias presidenciales que sacudieron a Paraguay en medio de graves crisis políticas