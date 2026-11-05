Asumió en 2020 y duró 5 días: quién fue el último presidente de Latinoamérica que renunció a su cargo tras la salida de Santiago Peña en Paraguay

Quién fue el último presidente de Latinoamérica que renunció tras la salida de Santiago Peña de Paraguay

La renuncia del presidente de Paraguay Santiago Peña trajo a colación un antecedente de inestabilidad política en América Latina. Se trata de Manuel Merino, quien renunció a la Presidencia de Perú el 15 de noviembre de 2020, apenas cinco días después de asumir.

Aquella dimisión, la más reciente que pudo verificarse entre los presidentes latinoamericanos antes de la salida de Peña, ocurrió tras una ola de manifestaciones que dejó dos jóvenes muertos. Desde entonces, Perú tuvo otras salidas anticipadas del poder, pero mediante destituciones parlamentarias.

Manuel Merino: el presidente de Perú que renunció después de solo cinco días

El 10 de noviembre de 2020, Manuel Merino asumió la Presidencia de Perú después de que el Congreso destituyera a Martín Vizcarra por una declaración de incapacidad moral permanente.

Merino, que hasta entonces presidía el Congreso, accedió al Poder Ejecutivo mediante el mecanismo constitucional de sucesión. Sin embargo, su llegada provocó protestas masivas en Lima y otras ciudades del país.

Manuel Merino, expresidente de Perú.

La crisis se agravó durante la noche del 14 de noviembre, cuando dos jóvenes murieron durante las manifestaciones. Ante el rechazo social y la pérdida de respaldo político y anunció su renuncia irrevocable al día siguiente: “Presento mi renuncia irrevocable a la presidencia de la República”, declaró el 15 de noviembre en un mensaje televisado.

El Congreso aceptó la dimisión con 120 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención, según el registro oficial del Parlamento peruano.

Qué otros presidentes latinoamericanos dejaron el poder antes de terminar su mandato

Perú volvió a protagonizar cambios presidenciales en los años siguientes, aunque bajo procedimientos diferentes. En octubre de 2025, Dina Boluarte fue destituida por el Congreso con 122 votos a favor, mediante una declaración de incapacidad moral permanente.

Posteriormente, el 17 de febrero de 2026, José Jerí también fue removido por el Parlamento, tras aproximadamente cuatro meses de gobierno. Su salida se produjo mediante una moción de censura, por lo que tampoco corresponde clasificarla como una renuncia presidencial.

Esta diferencia es central para comprender la comparación regional: un presidente puede abandonar el cargo por decisión propia, por una resolución legislativa o por otras circunstancias previstas constitucionalmente. En el caso de Merino, la renuncia quedó documentada mediante la Resolución Legislativa 007-2020-2021-CR.

Qué pasará en Paraguay después de la renuncia de Santiago Peña

La salida de Peña se produjo luego de que el Banco Central paraguayo interviniera Ueno Bank por incumplimientos de solvencia. La entidad contaba con aproximadamente tres millones de clientes y su situación desató manifestaciones y cuestionamientos sobre sus vínculos con el poder político.

El mandatario presentó su dimisión después de perder el respaldo de sectores de su propio Partido Colorado mientras avanzaba un pedido de juicio político en el Congreso.

Santiago Peña renunció como presidente de Paraguay. Foto: REUTERS

La Constitución de Paraguay establece en su artículo 234 que, ante una vacancia definitiva de la Presidencia, debe asumir el vicepresidente, cargo que ocupa Pedro Alliana, hasta completar el período constitucional.

La transición paraguaya abre una nueva etapa institucional mientras las autoridades deben resolver la situación de los ahorristas afectados por la crisis bancaria.