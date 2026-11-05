Renunció el presidente de Paraguay Santiago Peña en medio de la crisis bancaria y fuertes protestas

Renunció el presidente de Paraguay Santiago Peña.

El presidente de Paraguay Santiago Peña presentó su renuncia este jueves 5 de noviembre en medio de una crisis política y financiera provocada por la intervención de Ueno Bank, que dejó a millones de personas con dificultades para acceder a sus fondos. La salida del mandatario se produce después de que el oficialista Partido Colorado, liderado por el expresidente Horacio Cartes, retirara su respaldo y anunciara que acompañaría el pedido de juicio político impulsado en el Congreso.

“La historia se encargará de juzgar y poner en su justa dimensión los acontecimientos que hoy nos toca vivir. He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas”, anunció Peña a través de un video difundido en sus redes sociales oficiales.

Santiago Peña renuncia a la presidencia de Paraguay.

“Lo hago con absoluto respeto a nuestra Constitución Nacional y a los mecanismos institucionales y democráticos que nos hemos dado como nación. Estoy convencido de que ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay”, agregó.

El presidente del Senado, Basilio Núñez, también había exigido públicamente su dimisión. La crisis estuvo acompañada por protestas de ahorristas y jubilados mientras Peña enfrentaba cuestionamientos por sus anteriores vínculos comerciales con el grupo propietario del banco.

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