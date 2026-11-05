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Cuánto dinero de coparticipación le entregó el Gobierno a las provincias este 2026 y qué impuestos regionales busca eliminar

Según un reporte de la consultora Analytica, el Estado repartió de manera desigual los fondos de coparticipación entre las provincias y busca reducir impuestos, como el de los sellos. Cuánto dinero recibió cada provincia en lo que va del 2026.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Luis Caputo en el 43° Congreso Anual de la IAEF.
Luis Caputo y la coparticipacion de 2026. Foto: NA
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Gobernadores reclaman por la caída de la coparticipación, es decir, aquellos fondos provenientes de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que les corresponden por ley. El reclamo se debe a que dentro del período 2026, el Gobierno distribuyó tan solo un 19,3% de los recursos que ingresaron al fondo, lo que representó más de 1 billón de pesos.

¿Cómo fue la evolución de los montos de la coparticipación en el año?

La consultora Analytica registró los siguientes datos:

  • Hasta octubre, el fondo de la coparticipación recibió $1.024.482 millones.
  • El Gobierno Nacional se quedó con $826.982 millones.
  • El Gobierno repartió $197.500 millones entre las provincias y fueron ejecutados de manera efectiva.

En cuanto a la evolución anual, los porcentajes de fondos de coparticipación que fueron devengados año a año de enero a octubre son los siguientes:

  • 2021: 55%.
  • 2022: 25,3%.
  • 2023: 19,4%.
  • 2024: 5,4%.
  • 2025: 17,1%.
  • 2026: 19,3%.
Gráfico coparticipación
Aquí los porcentajes de fondos de coparticipación que han sido devengados año a año de enero a octubre. Foto: Imagen generada por Copilot AI por Canal 26

¿Cuánto dinero de coparticipación recibieron las provincias este 2026?

  • Misiones: $28.000 millones.
  • Corrientes: $22.500 millones.
  • Catamarca: $18.500 millones.
  • Salta: $18.000 millones.
  • Entre Ríos: $18.000 millones.
  • Chaco: $14.000 millones.
  • Mendoza: $14.000 millones.
  • Jujuy: $13.500 millones.
  • Neuquén: $12.000 millones.
  • San Juan: $10.000 millones.
  • Santa Fe: $8.000 millones.
  • Chubut: $6.500 millones.
  • Santa Cruz: $6.000 millones.
  • Córdoba: $5.000 millones.
  • La Pampa: $3.500 millones.¿Cuál es la nueva medida sobre el impuesto a los sellos de Caputo?

Santiago Caputo definió algunas medidas para aliviar la situación fiscal de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en medio del debate por los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en el evento de la Unión Industrial Argentina (UIA). También trasladará su propuesta para eliminar el impuesto a los Sellos, aquel tributo provincial que grava la realización de ciertos actos y operaciones cuando quedan plasmados en un documento público o privado. Así, el nuevo esquema espera que el Gobierno Nacional compense el 50% de la recaudación que pierda cada provincia si decide eliminar ese tributo.

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Además, esta propuesta llegó en un momento de menores ingresos para varias provincias que enfrentan caídas en la recaudación, de coparticipación y de transferencias discrecionales. Por ello, parecería difícil llegar a acuerdos fiscales que impliquen una disminución en la recaudación de recursos propios para las provincias.

Cuánto dinero de coparticipación le entregó el Gobierno a las provincias este 2026 y qué impuestos regionales busca eliminar. Foto: REUTERS

Es bastante difícil que en un año complejo, de caída de coparticipación y recaudación, de caída de empleo privado en varias provincias se hagan este tipo de acuerdos fiscales”, dijo a Infobae una fuente de una provincia aliada al Gobierno.

Sumado a eso, agregó que cree que los gobernadores aliados respaldan la reducción del impuesto a los Sellos y de Ingresos Brutos no sin antes lograr un nuevo pacto fiscal que implique medidas nacionales sobre otros tributos.

GobernadoresGobiernoCoparticipaciónEconomía argentina
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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