En su primera actividad en España, Javier Milei se reunió con Santiago Abascal: cómo sigue su agenda

Javier Milei junto a Santiago Abascal en España. Foto: EFE

En su primera actividad oficial tras llegar a España, Javier Milei mantuvo un encuentro con el titular del partido VOX, Santiago Abascal, tras no asistir a la apertura de la Cumbre Iberoamericana, donde se tomó la foto de familia.

El encuentro entre el jefe de Estado y el dirigente opositor español se dio en medio de la gira que realiza el presidente en Madrid, donde tiene previsto participar este jueves de la Cumbre Iberoamericana, que tiene lugar en la capital española.

Cumbre Iberoamericana en España. Foto: via REUTERS

Pese a que ya estaba en territorio español a la hora de la foto oficial, el Presidente no se presentó al evento. La imagen se la tomaron los mandatarios presentes junto al Rey Felipe y la Reina Letizia.

La reunión tuvo un tinte político especial, dado que Abascal será el candidato de la oposición en las elecciones del gobierno español previstas para el próximo 29 de noviembre. Su principal competidor será el actual presidente Pedro Sánchez, quien irá por la reelección y quien, a su vez, mantiene un complejo vínculo con Milei.

El líder de Vox, Santiago Abascal. Foto: EFE

El Gobierno se limitó a publicar una foto del encuentro entre el mandatario argentino y el dirigente español.

No están previstas audiencias ni encuentros bilaterales con el rey Felipe VI, jefe de Estado español, ni con representantes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

El presidente argentino mantuvo un breve encuentro con el monarca en el marco de la asunción de Abelardo de la Espriella, nuevo presidente de Colombia. Foto: Prensa Gobierno

Cómo sigue la agenda

Tras la derrota de su aliado Donald Trump en las elecciones estadounidenses de medio término, el mandatario cumplirá una agenda acotada en la capital española en lo que será un nuevo viaje exprés.

Las actividades multilaterales se concentrarán el jueves 5 de noviembre, a partir de las 5 (hora argentina), cuando Milei participará de la Sesión Plenaria de Jefes de Estado y de Gobierno, que se realizará en la Galería de las Colecciones Reales.

El encuentro tuvo como punto de partida en agenda la situación en Venezuela. Foto: Prensa Gobierno

Antes de regresar a la Argentina, el Presidente será recibido nuevamente por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a las 13:30 (16:30 de España). Será el segundo encuentro entre ambos en pocas semanas, luego de la cita que mantuvieron durante su última visita.

Una vez concluida la actividad, el vuelo oficial ARG-01 emprenderá el regreso a la Argentina a las 17, con una nueva escala técnica en Canarias. Está previsto que el mandatario arribe al país el próximo viernes 6 a las 7:30 horas.