comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

En su primera actividad en España, Javier Milei se reunió con Santiago Abascal: cómo sigue su agenda

El presidente negó las versiones de distanciamiento con el líder del VOX con un encuentro en la capital española. Además, se definió una nueva cita con la dirigente madrileña.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Javier Milei junto a Santiago Abascal en España.
Javier Milei junto a Santiago Abascal en España. Foto: EFE
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En su primera actividad oficial tras llegar a España, Javier Milei mantuvo un encuentro con el titular del partido VOX, Santiago Abascal, tras no asistir a la apertura de la Cumbre Iberoamericana, donde se tomó la foto de familia.

El encuentro entre el jefe de Estado y el dirigente opositor español se dio en medio de la gira que realiza el presidente en Madrid, donde tiene previsto participar este jueves de la Cumbre Iberoamericana, que tiene lugar en la capital española.

Cumbre Iberoamericana en España.
Cumbre Iberoamericana en España. Foto: via REUTERS

Pese a que ya estaba en territorio español a la hora de la foto oficial, el Presidente no se presentó al evento. La imagen se la tomaron los mandatarios presentes junto al Rey Felipe y la Reina Letizia.

La reunión tuvo un tinte político especial, dado que Abascal será el candidato de la oposición en las elecciones del gobierno español previstas para el próximo 29 de noviembre. Su principal competidor será el actual presidente Pedro Sánchez, quien irá por la reelección y quien, a su vez, mantiene un complejo vínculo con Milei.

Contenido Recomendado

Milei no asistió a la apertura de la Cumbre Iberoamericana ni cenará con los reyes de España:el giro inesperado en su agenda

Javier Milei en su llegada a Madrid, España. Foto: EFE.

Milei le dio la bienvenida al Papa León XIV antes de su llegada a Argentina:“Lo esperamos, Santo Padre”

El Papa León XIV y Javier Milei
El líder de Vox, Santiago Abascal. Foto: EFE

El Gobierno se limitó a publicar una foto del encuentro entre el mandatario argentino y el dirigente español.

No están previstas audiencias ni encuentros bilaterales con el rey Felipe VI, jefe de Estado español, ni con representantes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Javier Milei con el rey Felipe VI de España
El presidente argentino mantuvo un breve encuentro con el monarca en el marco de la asunción de Abelardo de la Espriella, nuevo presidente de Colombia. Foto: Prensa Gobierno

Cómo sigue la agenda

Tras la derrota de su aliado Donald Trump en las elecciones estadounidenses de medio término, el mandatario cumplirá una agenda acotada en la capital española en lo que será un nuevo viaje exprés.

Las actividades multilaterales se concentrarán el jueves 5 de noviembre, a partir de las 5 (hora argentina), cuando Milei participará de la Sesión Plenaria de Jefes de Estado y de Gobierno, que se realizará en la Galería de las Colecciones Reales.

Reunión de Isabel Díaz Ayuso, Javier Milei y Pablo Quirno en Casa Rosada
El encuentro tuvo como punto de partida en agenda la situación en Venezuela. Foto: Prensa Gobierno

Antes de regresar a la Argentina, el Presidente será recibido nuevamente por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a las 13:30 (16:30 de España). Será el segundo encuentro entre ambos en pocas semanas, luego de la cita que mantuvieron durante su última visita.

Una vez concluida la actividad, el vuelo oficial ARG-01 emprenderá el regreso a la Argentina a las 17, con una nueva escala técnica en Canarias. Está previsto que el mandatario arribe al país el próximo viernes 6 a las 7:30 horas.

Javier MileiEspañaSantiago AbascalVox
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Milei no asistió a la apertura de la Cumbre Iberoamericana ni cenará con los reyes de España:el giro inesperado en su agenda

    Milei no asistió a la apertura de la Cumbre Iberoamericana ni cenará con los reyes de España: el giro inesperado en su agenda

  2. La causa $LIBRA podría reabrirse:Casación evaluará el pedido de los inversores que quieren ser querellantes

    La causa $LIBRA podría reabrirse: Casación evaluará el pedido de los inversores que quieren ser querellantes

  3. Hablaban de 3 países europeos y la jefa del FMI intervino para mencionar a Argentina:“Lo están haciendo muy bien”

    Hablaban de 3 países europeos y la jefa del FMI intervino para mencionar a Argentina: “Lo están haciendo muy bien”

  4. La irónica reacción en inglés de Cristina Kirchner tras la dura derrota electoral de Donald Trump en Estados Unidos:“Beautiful morning”

    La irónica reacción en inglés de Cristina Kirchner tras la dura derrota electoral de Donald Trump en Estados Unidos: “Beautiful morning”

  5. A días del recambio del Consejo de la Magistratura, se aprobaron más de 70 ternas para cubrir cargos claves y dar respuesta al conflicto de las vacantes

    A días del recambio del Consejo de la Magistratura, se aprobaron más de 70 ternas para cubrir cargos claves y dar respuesta al conflicto de las vacantes
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

En su primera actividad en España, Javier Milei se reunió con Santiago Abascal:cómo sigue su agenda

Javier Milei junto a Santiago Abascal en España.

A días del recambio del Consejo de la Magistratura, se aprobaron más de 70 ternas para cubrir cargos claves y dar respuesta al conflicto de las vacantes

El Senado dio dictamen al nuevo proyecto de Discapacidad:tras la aprobación en Diputados, busca convertirlo en ley el 19 de noviembre

Milei no asistió a la apertura de la Cumbre Iberoamericana ni cenará con los reyes de España:el giro inesperado en su agenda

Economía

El Gobierno retiró la Ley de Competitividad Financiera en medio del debate por el impuesto a los Cedear

Javier Milei y Luis Caputo

En una jornada positiva para Wall Street tras la derrota de Trump, el riesgo país argentino volvió a subir y alcanzó el valor más alto del año

PAMI actualizó los requisitos para acceder a medicamentos gratis en noviembre de 2026:cuál es el nuevo límite de ingresos

El Gobierno dio marcha atrás con el proyecto de ley que proponía cobrar Ganancias por la venta de Cedear

Internacionales

No habrá alcalde argentino en Miami:el revés en las urnas para Alberto Zaltzberg, el porteño que competía en las midterms de EEUU

Alberto Zaltzberg

Midterms USA 2026:Donald Trump reconoció la derrota republicana y afirmó que está dispuesto a “trabajar” con la nueva mayoría del Congreso

Elecciones de medio término en Estados Unidos:las 5 claves que explican la derrota de Donald Trump y qué se viene para su Gobierno

En 2016, Polonia lanzó un subsidio mensual por cada hijo:10 años después, proyecta 3,6 millones de casas vacías a pesar de que aumentó el pago a las familias