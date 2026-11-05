La crisis bancaria de Paraguay llegó a la Argentina: suspendieron empleados y hay salarios sin pagar

Escándalo por corralito en Paraguay. Foto: REUTERS

La crisis financiera e institucional de Ueno Bank en Paraguay comenzó a repercutir en la Argentina en medio de la renuncia del presidente de Paraguay Santiago Peña: parte del personal conformado por 934 trabajadores fue suspendido por 30 días y la empresa reconoció dificultades para pagar los salarios de octubre. La decisión fue comunicada por la empresa IITI, que opera en Buenos Aires y proporciona la infraestructura tecnológica de la entidad bancaria.

El conflicto se produce en medio de una profunda crisis de Ueno Bank, que dejó a millones de clientes paraguayos sin poder disponer de sus fondos y provocó multitudinarias protestas en las calles. La situación también generó un fuerte impacto sobre la estructura empresarial vinculada al banco y ahora alcanza a sus empleados en el país.

Según informó la periodista de C5N Rosalía Costantino en su cuenta de X, la compañía envió dos correos electrónicos a sus trabajadores para comunicarles las medidas adoptadas. En uno de los mensajes anunció la suspensión laboral por un mes, mientras que en el otro indicó que determinados empleados deberán continuar desempeñando sus tareas habituales.

Escándalo por corralito en Paraguay. Foto: REUTERS

En ese segundo comunicado, la empresa señaló que el personal alcanzado deberá permanecer a disposición de la compañía para atender los requerimientos que puedan surgir en el marco de sus funciones. Además, IITI reconoció las dificultades económicas que atraviesa y aseguró que está realizando gestiones para conseguir los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones salariales.

“Se encuentra realizando todas las gestiones y esfuerzos a su alcance para obtener los recursos económicos necesarios que permitan afrontar el pago de los salarios correspondientes al mes de octubre, procurando regularizar dicha situación a la mayor brevedad posible”, indicó el correo electrónico.

La firma también buscó transmitir tranquilidad frente a la incertidumbre de sus empleados. “Somos conscientes de la preocupación e incertidumbre que esta situación puede generar y queremos asegurarle que continuaremos informándolo/a sobre cualquier novedad relevante”, agregó.

Los trabajadores de IITI en la Argentina cumplen una modalidad híbrida, con varios días de trabajo remoto y otros de asistencia presencial. Las oficinas de la compañía están ubicadas en el barrio porteño de Belgrano, en la intersección de avenida del Libertador y La Pampa.

Se entregó el fundador y principal accionista de Ueno Bank

La crisis de Ueno Bank también tuvo consecuencias judiciales en Paraguay. Federico Miguel Vázquez Villasanti, fundador y principal accionista de la entidad, quedó detenido después de presentarse ante la Policía, tras conocerse una orden de captura en su contra.

El conflicto comenzó cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) inició el procedimiento de resolución de Ueno Bank, luego de constatar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo legal exigido.

En paralelo, el organismo regulador presentó una denuncia penal contra integrantes de la cúpula directiva de la entidad. La presentación dio origen a una investigación judicial por presunta lesión de confianza y otros delitos.

Vázquez Villasanti, presidente del Grupo Vázquez y vicepresidente primero de Ueno Bank, se entregó a las autoridades el martes 3 de noviembre, luego de que se oficializara su orden de captura. El Grupo Vázquez es el accionista mayoritario de la entidad, cuya estructura societaria también incluye la participación de OTP Bank.

La causa contra Ueno Bank: allanamientos, vehículos secuestrados y detenciones

La investigación avanzó con distintos procedimientos judiciales. La Fiscalía paraguaya realizó un allanamiento en la residencia particular de Vázquez Villasanti, donde incautó documentación considerada de interés para la causa.

Durante el operativo también identificaron siete vehículos, varios de ellos de alta gama, que quedaron bajo custodia fiscal. Sin embargo, los investigadores no encontraron cajas fuertes ni equipos informáticos. En paralelo, otros directivos de la entidad fueron aprehendidos y trasladados a la sede fiscal para prestar declaración indagatoria.

Escándalo por corralito en Paraguay. Foto: REUTERS

El avance de la investigación y las dificultades financieras de Ueno Bank profundizaron la incertidumbre sobre el futuro de la entidad. Mientras Paraguay atraviesa las consecuencias del escándalo bancario, la crisis ya comenzó a trasladarse al mercado laboral argentino y dejó a 934 trabajadores frente a la incertidumbre sobre sus empleos y el cobro de sus salarios.