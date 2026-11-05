Frío y rápido saludo entre Milei y Pedro Sánchez en la Cumbre Iberoamericana: el video del encuentro

Los presidentes de Argentina y España coincidieron en la XXX Cumbre Iberoamericana en medio de la tensión entre ambos. Foto: EFE

Javier Milei y Pedro Sánchez protagonizaron un saludo breve y distante durante la XXX Cumbre Iberoamericana que se realizó en Madrid. Las cámaras registraron cómo el presidente argentino intercambió sonrisas y algunas palabras con el rey Felipe VI, pero se limitó a estrechar rápidamente la mano de Sánchez sin que se observara una conversación entre ambos.

En medio de la tensión diplomática entre los gobiernos de Argentina y España tras los dichos de Javier Milei, ambos mandatarios se vieron las caras en la XXX Cumbre Iberoamericana. El encuentro se produjo antes de que el líder de La Libertad AVanza volviera a cuestionar al socialismo durante su discurso ante los líderes iberoamericanos.

El video del frío saludo entre Milei y Pedro Sánchez en Madrid

Las imágenes mostraron a Milei recorriendo la línea de recepción de autoridades en la Galería de las Colecciones Reales. Primero, el mandatario argentino saludó al rey Felipe VI con una sonrisa y un intercambio de palabras.

Segundos después llegó el turno de Sánchez: ambos se dieron la mano de manera rápida sin detenerse a conversar ni mostrar la cercanía que se observó en el saludo anterior. Milei continuó su recorrido y saludó al secretario general iberoamericano, Andrés Allamand.

Antes de esa secuencia, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, lo había recibido y mantuvo un breve intercambio protocolario.

Frío y rápido saludo entre Milei y Pedro Sánchez en la Cumbre Iberoamericana Video: Reuters

Por qué hay tensión entre Javier Milei y Pedro Sánchez

El cruce ante las cámaras fue el primer encuentro presencial entre ambos durante esta visita a España y ocurrió después de una serie de enfrentamientos políticos que afectaron la relación bilateral.

La disputa se remonta a mayo de 2024, cuando Milei participó de un acto organizado por Vox en Madrid y realizó declaraciones contra Sánchez y su esposa, Begoña Gómez. El Gobierno español exigió una rectificación y posteriormente retiró a su embajadora en Buenos Aires.

Las diferencias continuaron durante 2026. En su anterior visita a España, realizada en octubre, Milei volvió a cuestionar públicamente a Sánchez y lo calificó de “impresentable dictador”.

El presidente argentino llegó el miércoles 4 de noviembre a Madrid, pero no participó de la ceremonia inaugural de la Cumbre Iberoamericana en el Teatro Real ni de la cena posterior ofrecida por los reyes de España. Durante esa jornada mantuvo un encuentro con Santiago Abascal, presidente de Vox.

Saludo entre Milei y Pedro Sánchez España Foto: REUTERS

Qué dijo Milei sobre el socialismo después de saludar a Pedro Sánchez

La distancia que se observó durante el saludo tuvo continuidad en el plano discursivo. “El socialismo es fascista en política y el fascismo es socialista en economía”, sostuvo Milei ante los representantes iberoamericanos.

El jefe de Estado argentino también afirmó que ambas corrientes concentran decisiones individuales en manos de una minoría y utilizan la dependencia económica como instrumento de dominación política. Sus declaraciones estuvieron dirigidas contra esas doctrinas y no incluyeron una respuesta personal de Sánchez durante el intercambio protocolario.

El presidente argentino coincidió con Pedro Sánchez en plena tensión entre ambos. Foto: REUTERS

Qué es la Cumbre Iberoamericana donde coincidieron Milei y Sánchez

La XXX Cumbre Iberoamericana reúne a representantes de los países de la región para abordar asuntos vinculados con la cooperación política, económica y social. La participación de ambos dirigentes permitió registrar un nuevo encuentro cara a cara, aunque hasta el momento no se informó sobre una reunión bilateral entre los gobiernos de Argentina y España.