Se hunden los bonos argentinos y el riesgo país supera los 900 puntos, su máximo en más de un año

Acciones y bonos, mercados argentinos, economía

Los bonos argentinos en dólares registran una fuerte caída este jueves 5 de noviembre de 2026 y el riesgo país llegó a los 915 puntos básicos en medio de una nueva jornada negativa para los activos locales. La baja profundiza el deterioro que comenzó en julio y se produjo mientras los inversores evalúan el escenario político de las elecciones presidenciales de 2027 y las condiciones de financiamiento de la Argentina. Además, las acciones argentinas también retroceden, en una rueda marcada por pérdidas en Wall Street.

Los títulos públicos argentinos profundizaron las pérdidas acumuladas durante las últimas jornadas. El riesgo país alcanzó los 915 puntos básicos después de haber terminado el miércoles en 852 unidades.

La cifra representa un incremento de 63 puntos respecto del cierre anterior, aunque corresponde a una medición durante la rueda y puede modificarse antes del cierre.

Bonos argentinos. Foto: NA (Xinhua/Michael Nagle)

El indicador elaborado por JP Morgan mide la diferencia de rendimiento entre los bonos soberanos argentinos en dólares y los títulos del Tesoro estadounidense utilizados como referencia.

El deterioro también alcanza a las acciones. Durante las operaciones de este jueves, los papeles argentinos que cotizan en Nueva York registraban pérdidas de hasta el 3%, mientras el índice S&P Merval retrocedía alrededor del 1,9% en Buenos Aires.

En el mercado cambiario, el dólar mayorista se mantenía cerca de los $1.545 y la cotización minorista del Banco Nación se ubicaba en $1.570.

Por qué caen los bonos argentinos y qué preocupa a los inversores

El retroceso coincide con una jornada negativa en los mercados internacionales después de las elecciones legislativas de Estados Unidos. Sin embargo, los analistas advierten que la incertidumbre económica y política argentina también está influyendo sobre los precios de la deuda.

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI), señalaron que el deterioro comenzó a mediados de julio, antes de los recientes acontecimientos internacionales. La consultora explicó que las elecciones presidenciales de 2027 y las dudas sobre la continuidad del programa económico están adquiriendo mayor peso en las valuaciones de los bonos.

El calendario de deuda constituye otra preocupación: Argentina enfrentará compromisos en moneda extranjera estimados en unos US$25.000 millones durante 2027, lo que aumenta la importancia de conseguir financiamiento o disponer de recursos para afrontar los pagos.

Sube el Riesgo País en la Argentina. Foto: EFE/EPA

El riesgo país pasó de 402 a más de 900 puntos en cuatro meses: qué significa

El 10 de julio de 2026, el riesgo país había descendido hasta los 402 puntos básicos, su nivel más bajo en varios años. En menos de cuatro meses, la medición intradiaria informada este jueves representa una suba superior al 127% desde aquel mínimo.

En términos prácticos, un riesgo país de 915 puntos equivale a una prima de rendimiento aproximada de 9,15 puntos porcentuales respecto de los títulos estadounidenses de referencia. Esto encarece el acceso al crédito internacional para el Estado y puede influir sobre las condiciones de financiamiento de las empresas.

La suba del indicador no implica automáticamente un aumento del dólar ni de las cuotas de los créditos personales, pero refleja un deterioro de las condiciones financieras que enfrenta la Argentina.

El mercado seguirá atento a la evolución de los bonos, a la acumulación de reservas del Banco Central y a las señales económicas y políticas que puedan modificar las expectativas sobre los compromisos de deuda de 2027.