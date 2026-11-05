comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Se hunden los bonos argentinos y el riesgo país supera los 900 puntos, su máximo en más de un año

Los títulos de deuda volvieron a caer este jueves, mientras las acciones también operan en rojo.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Acciones y bonos, mercados argentinos, economía
Acciones y bonos, mercados argentinos, economía
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Los bonos argentinos en dólares registran una fuerte caída este jueves 5 de noviembre de 2026 y el riesgo país llegó a los 915 puntos básicos en medio de una nueva jornada negativa para los activos locales. La baja profundiza el deterioro que comenzó en julio y se produjo mientras los inversores evalúan el escenario político de las elecciones presidenciales de 2027 y las condiciones de financiamiento de la Argentina. Además, las acciones argentinas también retroceden, en una rueda marcada por pérdidas en Wall Street.

Los títulos públicos argentinos profundizaron las pérdidas acumuladas durante las últimas jornadas. El riesgo país alcanzó los 915 puntos básicos después de haber terminado el miércoles en 852 unidades.

La cifra representa un incremento de 63 puntos respecto del cierre anterior, aunque corresponde a una medición durante la rueda y puede modificarse antes del cierre.

Bonos argentinos. Foto: NA (Xinhua/Michael Nagle)

El indicador elaborado por JP Morgan mide la diferencia de rendimiento entre los bonos soberanos argentinos en dólares y los títulos del Tesoro estadounidense utilizados como referencia.

Contenido Recomendado

En una jornada positiva para Wall Street tras la derrota de Trump, el riesgo país argentino volvió a subir y alcanzó el valor más alto del año

En una jornada positiva para Wall Street tras la derrota de Trump, el riesgo país argentino volvió a subir y alcanzó el valor más alto del año

En una jornada marcada por las elecciones en EE.UU., el riesgo país se establece por encima de los 800 puntos, tocando los valores más altos en un año

Un operador trabaja en la Bolsa de Nueva York.

El deterioro también alcanza a las acciones. Durante las operaciones de este jueves, los papeles argentinos que cotizan en Nueva York registraban pérdidas de hasta el 3%, mientras el índice S&P Merval retrocedía alrededor del 1,9% en Buenos Aires.

En el mercado cambiario, el dólar mayorista se mantenía cerca de los $1.545 y la cotización minorista del Banco Nación se ubicaba en $1.570.

Por qué caen los bonos argentinos y qué preocupa a los inversores

El retroceso coincide con una jornada negativa en los mercados internacionales después de las elecciones legislativas de Estados Unidos. Sin embargo, los analistas advierten que la incertidumbre económica y política argentina también está influyendo sobre los precios de la deuda.

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI), señalaron que el deterioro comenzó a mediados de julio, antes de los recientes acontecimientos internacionales. La consultora explicó que las elecciones presidenciales de 2027 y las dudas sobre la continuidad del programa económico están adquiriendo mayor peso en las valuaciones de los bonos.

El calendario de deuda constituye otra preocupación: Argentina enfrentará compromisos en moneda extranjera estimados en unos US$25.000 millones durante 2027, lo que aumenta la importancia de conseguir financiamiento o disponer de recursos para afrontar los pagos.

Un operador trabaja en la Bolsa de Nueva York.
Sube el Riesgo País en la Argentina. Foto: EFE/EPA

El riesgo país pasó de 402 a más de 900 puntos en cuatro meses: qué significa

El 10 de julio de 2026, el riesgo país había descendido hasta los 402 puntos básicos, su nivel más bajo en varios años. En menos de cuatro meses, la medición intradiaria informada este jueves representa una suba superior al 127% desde aquel mínimo.

En términos prácticos, un riesgo país de 915 puntos equivale a una prima de rendimiento aproximada de 9,15 puntos porcentuales respecto de los títulos estadounidenses de referencia. Esto encarece el acceso al crédito internacional para el Estado y puede influir sobre las condiciones de financiamiento de las empresas.

La suba del indicador no implica automáticamente un aumento del dólar ni de las cuotas de los créditos personales, pero refleja un deterioro de las condiciones financieras que enfrenta la Argentina.

El mercado seguirá atento a la evolución de los bonos, a la acumulación de reservas del Banco Central y a las señales económicas y políticas que puedan modificar las expectativas sobre los compromisos de deuda de 2027.

Riesgo PaísEconomía argentina
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. ANSES cambió el calendario de noviembre:cuándo cobran los DNI terminados en 0, 1, 2 y 3

    ANSES cambió el calendario de noviembre: cuándo cobran los DNI terminados en 0, 1, 2 y 3

  2. Bancos cerrados en noviembre:cuándo habrá 5 días sin atención bancaria en Argentina

    Bancos cerrados en noviembre: cuándo habrá 5 días sin atención bancaria en Argentina

  3. El Gobierno retiró la Ley de Competitividad Financiera en medio del debate por el impuesto a los Cedear

    El Gobierno retiró la Ley de Competitividad Financiera en medio del debate por el impuesto a los Cedear

  4. ANSES:cómo acceder a descuentos de hasta 20% en supermercados para jubilados

    ANSES: cómo acceder a descuentos de hasta 20% en supermercados para jubilados

  5. Facundo Gómez Minujín, presidente de J.P. Morgan para Argentina:“La clave de ser un buen líder es contratar gente mejor que uno”

    Facundo Gómez Minujín, presidente de J.P. Morgan para Argentina: “La clave de ser un buen líder es contratar gente mejor que uno”
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Investigan si el Gobierno usó fondos públicos para facilitar la fuga de Flávio Bolsonaro:qué se sabe

Javier Milei y Flávio Bolsonaro

Milei y Villarruel volverán a coincidir por la visita del Papa León XIV:uno por uno, los gobernadores y empresarios invitados

Frío y rápido saludo entre Milei y Pedro Sánchez en la Cumbre Iberoamericana:el video del encuentro

En su primera actividad en España, Javier Milei se reunió con Santiago Abascal:cómo sigue su agenda

Economía

Se hunden los bonos argentinos y el riesgo país supera los 900 puntos, su máximo en más de un año

Acciones y bonos, mercados argentinos, economía

Cuánto dinero de coparticipación le entregó el Gobierno a las provincias este 2026 y qué impuestos regionales busca eliminar

El Gobierno retiró la Ley de Competitividad Financiera en medio del debate por el impuesto a los Cedear

En una jornada positiva para Wall Street tras la derrota de Trump, el riesgo país argentino volvió a subir y alcanzó el valor más alto del año

Internacionales

Renunció el presidente de Paraguay Santiago Peña en medio de la crisis bancaria y fuertes protestas

Asunción presidencial de Santiago Peña. Foto: Reuters.

Tensión en Paraguay:pidieron el juicio político contra el presidente Santiago Peña para destituirlo por la crisis bancaria

Amenazas de bomba en Europa:desviaron varios aviones y uno fue escoltado por cazas militares

Tenía 21 años, murió aplastado mientras trabajaba y ahora multaron a la empresa responsable