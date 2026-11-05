comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Así impactó el colapso de Ueno Bank en Paraguay: el 48,15% de los habitantes afectados, cuentas bloqueadas y 32.000 jubilados en riesgo

El colapso de Ueno Bank, que dejó bloqueados los fondos de casi la mitad de la población paraguaya, forzó este jueves la renuncia del presidente Santiago Peña. Un repaso por la crisis que mantiene al país en vilo.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Asunción presidencial de Santiago Peña.
Santiago Peña asumió como presidente de Paraguay el 15 de agosto de 2023. Foto: Reuters
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El colapso de Ueno Bank en Paraguay dejó a casi tres millones de clientes sin acceso a sus ahorros y llevó al presidente Santiago Peña a anunciar su renuncia este jueves 5 de noviembre de 2026.

La entidad declaraba 2.941.996 clientes en junio: equivalen al 48,15% de la población total del censo de 2022 (6.109.903 habitantes), pero al 45,54% de la población proyectada para 2026 (6.460.159), según el Instituto Nacional de Estadística. Se trata de una comparación orientativa entre clientes y habitantes, no de una medición de residentes titulares.

Renunció el presidente de Paraguay: cronología de la salida de Santiago Peña

El 2 de noviembre, el Banco Central del Paraguay (BCP) decidió iniciar la resolución de Ueno Bank, comunicada el martes 3. Ese día renunció el titular del BCP, Carlos Carvallo, y fueron detenidos directivos del banco en una investigación penal.

El miércoles 4 hubo protestas y 35 diputados impulsaron un juicio político. El jueves 5, mientras se debatía esa iniciativa, Peña anunció por video su renuncia para preservar la estabilidad institucional. El Congreso debe tratar la dimisión; el vicepresidente Pedro Alliana es el sucesor previsto por la Constitución.

Contenido Recomendado

El exfutbolista argentino que fue perjudicado por el corralito en Paraguay:“Es muy grave, es un momento delicado”

Ueno Bank, Paraguay

Renunció el Presidente de Paraguay en pleno escándalo financiero y político:el análisis de Andrés Repetto en Canal 26

Columna de Andrés Repetto sobre la renuncia de Santiago Peña a la presidencia de Paraguay
Santiago Peña
Renuncio Santiago Peña, presidente de Paraguay. Foto: Paulo Lopes/Xinhua

Los motivos detrás de la decisión del Banco Central del Paraguay de intervenir Ueno Bank por insolvencia

El procedimiento, aprobado por unanimidad bajo la Ley 2334/03, respondió a un deterioro patrimonial detectado tras inspecciones. Según documentación difundida por ABC Color, la solvencia bajó al 5,56%, frente al mínimo del 12%, y se determinaron ajustes por más de 1,6 billones de guaraníes.

Los supervisores detectaron deficiencias en créditos, incluidos préstamos a empresas vinculadas al grupo controlador. El BCP suspendió los servicios digitales, tarjetas y sucursales, y dispuso una intervención para preservar los activos.

Cuánto dinero cubre el Fondo de Garantía de Depósitos tras el congelamiento de cuentas

El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) cubre hasta 75 salarios mínimos por depositante y por entidad, equivalentes a 228,3 millones de guaraníes, según el BCP. El límite considera todas las cuentas de una misma persona o empresa en Ueno Bank; no se aplica a cada producto por separado.

Las deudas vencidas con el banco se descuentan de los anticipos correspondientes.

Cronograma de pagos: cuándo y cómo se realizará la primera devolución a los ahorristas de Ueno Bank

El BCP anunció el 5 de noviembre una primera etapa para quienes tengan hasta 10 millones de guaraníes depositados, no mantengan deudas y dispongan de otra cuenta bancaria habilitada. Ese grupo recibirá el saldo completo.

El organismo había anunciado el 4 de noviembre anticipos de hasta 40 salarios mínimos, con inicio previsto en 24 horas y una ejecución máxima de cinco días hábiles. El dinero se acreditará en una cuenta existente o en otra abierta al beneficiario. La entidad asignada podrá verificarse en la plataforma oficial del BCP, que informará nuevas etapas.

La ley establece un plazo de 15 días corridos desde la resolución del 2 de noviembre, con vencimiento el 17 de noviembre, prorrogable hasta el 2 de diciembre mediante una decisión fundada.

Santiago Peña, presidente de Paraguay. Foto: Reuters.
Peña anunció por video su renuncia para preservar la estabilidad institucional. Foto: Reuters

El riesgo para las jubilaciones: el impacto de la crisis en los fondos del Instituto de Previsión Social

El Instituto de Previsión Social (IPS) tiene unos 355 millones de dólares invertidos en Ueno Bank, alrededor del 9% de su cartera, según su director de Inversiones, Hugo Díaz. Los recursos están en certificados de depósito y bonos; aproximadamente 32.000 jubilados cobraban mediante ese banco.

El IPS aseguró los haberes de noviembre y el beneficio adicional anual para el 17 de noviembre. Coordina con siete bancos el traslado de las cuentas y notificará a cada beneficiario dónde cobrará. Posteriormente podrán elegir otra entidad.

Qué sucederá con el dinero de los clientes que superen el límite de garantía de 228,3 millones de guaraníes

Los depósitos superiores a 228,3 millones de guaraníes no tienen protección automática por el excedente. Su recuperación dependerá del balance de activos y pasivos, las prioridades legales y los resultados del procedimiento de resolución.

El BCP buscará preservar los activos recuperables y transferir depósitos y obligaciones a otras entidades. Por ahora, no existe garantía de reintegro total para los saldos que excedan la cobertura legal.

ParaguaySantiago Peña
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Quién asumirá como presidente de Paraguay tras la renuncia de Santiago Peña

    Quién asumirá como presidente de Paraguay tras la renuncia de Santiago Peña

  2. Renunció el presidente de Paraguay Santiago Peña en medio de la crisis bancaria y fuertes protestas:el video del anuncio

    Renunció el presidente de Paraguay Santiago Peña en medio de la crisis bancaria y fuertes protestas: el video del anuncio

  3. Qué dice la carta con la que Santiago Peña anunció su renuncia como presidente de Paraguay:“Uno de los momentos más difíciles de mi vida”

    Qué dice la carta con la que Santiago Peña anunció su renuncia como presidente de Paraguay: “Uno de los momentos más difíciles de mi vida”

  4. Video impactante:así fue el accidente en ala delta en Río de Janeiro en el que murieron un argentino y su instructor

    Video impactante: así fue el accidente en ala delta en Río de Janeiro en el que murieron un argentino y su instructor

  5. Uno a uno, los motivos que llevaron al presidente de Paraguay a renunciar

    Uno a uno, los motivos que llevaron al presidente de Paraguay a renunciar
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Roxana Monzón exige explicaciones a Luis Caputo:“Las PyMEs necesitan producir, no sobrevivir entre deudas y embargos”

Roxana Monzón.

Investigan si el Gobierno usó fondos públicos para facilitar la fuga de Flávio Bolsonaro:qué se sabe

Milei y Villarruel volverán a coincidir por la visita del Papa León XIV:uno por uno, los gobernadores y empresarios invitados

Frío y rápido saludo entre Milei y Pedro Sánchez en la Cumbre Iberoamericana:el video del encuentro

Economía

Se hunden los bonos argentinos y el riesgo país supera los 900 puntos, su máximo en más de un año

Acciones y bonos, mercados argentinos, economía

Cuánto dinero de coparticipación le entregó el Gobierno a las provincias este 2026 y qué impuestos regionales busca eliminar

El Gobierno retiró la Ley de Competitividad Financiera en medio del debate por el impuesto a los Cedear

En una jornada positiva para Wall Street tras la derrota de Trump, el riesgo país argentino volvió a subir y alcanzó el valor más alto del año

Internacionales

Así impactó el colapso de Ueno Bank en Paraguay:el 48,15% de los habitantes afectados, cuentas bloqueadas y 32.000 jubilados en riesgo

Asunción presidencial de Santiago Peña.

Renunció el Presidente de Paraguay en pleno escándalo financiero y político:el análisis de Andrés Repetto en Canal 26

Asumió en 2020 y duró 5 días:quién fue el último presidente de Latinoamérica que renunció a su cargo tras la salida de Santiago Peña en Paraguay

De Raúl Cubas Grau en 1999 a Santiago Peña en 2026:las dos renuncias presidenciales que sacudieron a Paraguay en medio de graves crisis políticas