Santiago Peña asumió como presidente de Paraguay el 15 de agosto de 2023. Foto: Reuters

El colapso de Ueno Bank en Paraguay dejó a casi tres millones de clientes sin acceso a sus ahorros y llevó al presidente Santiago Peña a anunciar su renuncia este jueves 5 de noviembre de 2026.

La entidad declaraba 2.941.996 clientes en junio: equivalen al 48,15% de la población total del censo de 2022 (6.109.903 habitantes), pero al 45,54% de la población proyectada para 2026 (6.460.159), según el Instituto Nacional de Estadística. Se trata de una comparación orientativa entre clientes y habitantes, no de una medición de residentes titulares.

Renunció el presidente de Paraguay: cronología de la salida de Santiago Peña

El 2 de noviembre, el Banco Central del Paraguay (BCP) decidió iniciar la resolución de Ueno Bank, comunicada el martes 3. Ese día renunció el titular del BCP, Carlos Carvallo, y fueron detenidos directivos del banco en una investigación penal.

El miércoles 4 hubo protestas y 35 diputados impulsaron un juicio político. El jueves 5, mientras se debatía esa iniciativa, Peña anunció por video su renuncia para preservar la estabilidad institucional. El Congreso debe tratar la dimisión; el vicepresidente Pedro Alliana es el sucesor previsto por la Constitución.

Renuncio Santiago Peña, presidente de Paraguay. Foto: Paulo Lopes/Xinhua

Los motivos detrás de la decisión del Banco Central del Paraguay de intervenir Ueno Bank por insolvencia

El procedimiento, aprobado por unanimidad bajo la Ley 2334/03, respondió a un deterioro patrimonial detectado tras inspecciones. Según documentación difundida por ABC Color, la solvencia bajó al 5,56%, frente al mínimo del 12%, y se determinaron ajustes por más de 1,6 billones de guaraníes.

Los supervisores detectaron deficiencias en créditos, incluidos préstamos a empresas vinculadas al grupo controlador. El BCP suspendió los servicios digitales, tarjetas y sucursales, y dispuso una intervención para preservar los activos.

Cuánto dinero cubre el Fondo de Garantía de Depósitos tras el congelamiento de cuentas

El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) cubre hasta 75 salarios mínimos por depositante y por entidad, equivalentes a 228,3 millones de guaraníes, según el BCP. El límite considera todas las cuentas de una misma persona o empresa en Ueno Bank; no se aplica a cada producto por separado.

Las deudas vencidas con el banco se descuentan de los anticipos correspondientes.

Cronograma de pagos: cuándo y cómo se realizará la primera devolución a los ahorristas de Ueno Bank

El BCP anunció el 5 de noviembre una primera etapa para quienes tengan hasta 10 millones de guaraníes depositados, no mantengan deudas y dispongan de otra cuenta bancaria habilitada. Ese grupo recibirá el saldo completo.

El organismo había anunciado el 4 de noviembre anticipos de hasta 40 salarios mínimos, con inicio previsto en 24 horas y una ejecución máxima de cinco días hábiles. El dinero se acreditará en una cuenta existente o en otra abierta al beneficiario. La entidad asignada podrá verificarse en la plataforma oficial del BCP, que informará nuevas etapas.

La ley establece un plazo de 15 días corridos desde la resolución del 2 de noviembre, con vencimiento el 17 de noviembre, prorrogable hasta el 2 de diciembre mediante una decisión fundada.

Peña anunció por video su renuncia para preservar la estabilidad institucional. Foto: Reuters

El riesgo para las jubilaciones: el impacto de la crisis en los fondos del Instituto de Previsión Social

El Instituto de Previsión Social (IPS) tiene unos 355 millones de dólares invertidos en Ueno Bank, alrededor del 9% de su cartera, según su director de Inversiones, Hugo Díaz. Los recursos están en certificados de depósito y bonos; aproximadamente 32.000 jubilados cobraban mediante ese banco.

El IPS aseguró los haberes de noviembre y el beneficio adicional anual para el 17 de noviembre. Coordina con siete bancos el traslado de las cuentas y notificará a cada beneficiario dónde cobrará. Posteriormente podrán elegir otra entidad.

Qué sucederá con el dinero de los clientes que superen el límite de garantía de 228,3 millones de guaraníes

Los depósitos superiores a 228,3 millones de guaraníes no tienen protección automática por el excedente. Su recuperación dependerá del balance de activos y pasivos, las prioridades legales y los resultados del procedimiento de resolución.

El BCP buscará preservar los activos recuperables y transferir depósitos y obligaciones a otras entidades. Por ahora, no existe garantía de reintegro total para los saldos que excedan la cobertura legal.