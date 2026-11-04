En una jornada positiva para Wall Street tras la derrota de Trump, el riesgo país argentino vuelve a subir y alcanza el valor más alto del año

Wall Street. Foto: REUTERS

En la jornada posterior a las midterms, en la que los republicanos tuvieron una abultada derrota, en la que los indicadores de Wall Street reaccionaron con tendencia alcista, con el objetivo de que el balance de los comicios termine con la guerra en Irán, entre otros tantos puntos que reclama el electorado norteamericano.

Mientras tanto, el riesgo país de la Argentina ya alcanza los 850 puntos básicos, en un nuevo récord en lo que va del año, alejándose de la barrera de los 800 que había roto el pasado lunes.

Sube el Riesgo País en la Argentina. Foto: EFE/EPA

Los ADRs argentinos operan mixtos con bajas de hasta 7% lideradas por YPF. En tanto que los demás papeles energéticos tienen un magro desempeño: Pampa Energía (-3,4%), Central Puerto (-2,8%) y Transportadora de Gas del Sur (-1,9%). En el otro extremo, Loma Negra sube 0,8%.

En el plano internacional, el petróleo sigue en baja y está a punto de perforar los US$100 por barril de Brent. Tanto las bolsas europeas como las asiáticas operaron en alza.

Precio petróleo Foto: REUTERS

El FTSE 100 de Londres avanza 1,96%, mientras que el CAC de Francia lo hace 2,14% y el DAX en Alemania 1,89%. En tanto, el IBEX de Madrid sube 3,28% y la Bolsa de Milán en Italia mejora 2,38%.

En Asia, Shanghai cerró con alza de 2,16%, Hong Kong avanzó 1,67% y el Kospi de Corea mejoró 0,62%.

Merval, acciones argentinas

En el plano local, el índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires desciende 1,2% en pesos, en los 89.392 puntos.

Por último, en el mercado de cambios, el dólar mayorista cayó cinco pesos a 1.546 pesos, mientras que el dólar Banco Nación siguió sin variantes a 1.570 pesos para la venta. El dólar blue bajó cinco pesos, a $1.565 para la venta.