Milei y Villarruel volverán a coincidir por la visita del Papa León XIV: uno por uno, los gobernadores y empresarios invitados

La visita del Papa León XIV tendrá entre sus invitados a la vicepresidenta Victoria Villarruel, distanciada políticamente del presidente Javier Milei

El Papa León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre y reunirá en el Palacio Libertad -ex Centro Cultural Kirchner- a autoridades nacionales, gobernadores, legisladores y empresarios, en una convocatoria organizada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El encuentro comenzará a las 18.30 y tendrá entre sus invitados a la vicepresidenta Victoria Villarruel, distanciada políticamente del presidente Javier Milei.

La invitación a Villarruel marcó uno de los aspectos políticos más relevantes de la recepción. Esto se debe a que la vicepresidenta mantiene un enfrentamiento con la conducción del Poder Ejecutivo y permanece alejada de las principales actividades del oficialismo desde fines de 2024.

El canciller Pablo Quirno confirmó que Villarruel fue invitada al igual que los gobernadores de todas las provincias. Según TN, la convocatoria también responde a un pedido del Senado, que aprobó por unanimidad una declaración para garantizar su representación institucional durante la visita papal.

Javier Milei y Victoria Villarruel Foto: Noticias Argentinas

El Gobierno extendió las invitaciones a los 23 gobernadores y al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sin distinción de pertenencia política. Entre los convocados figuran Axel Kicillof, Ricardo Quintela y Gildo Insfrán, opositores a la administración nacional.

La presencia de Villarruel permitiría que ambos integrantes de la fórmula presidencial compartieran nuevamente una actividad institucional. Sin embargo, la invitación no implica necesariamente una reconciliación política.

Qué empresarios fueron invitados al encuentro con León XIV en el Palacio Libertad

Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre.

Eduardo Eurnekian, referente de Corporación América.

Alejandro Bulgheroni, empresario del sector energético.

Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía.

Eduardo Elsztain, titular de IRSA.

Alberto Roemmers, empresario farmacéutico.

Mario Montoto, presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí.

Daniel Hadad, fundador de Infobae.

Francisco de Narváez, referente del Grupo de Narváez.

Daniel Vila, empresario de medios y energía.

Los expresidentes argentinos quedaron fuera de la convocatoria oficial al Palacio Libertad según confirmaron fuentes gubernamentales a Infobae. Desde el Ejecutivo argumentaron que se priorizó la representación institucional y la capacidad disponible del recinto.

Cómo será la agenda de Milei con el Papa León XIV del 8 al 11 de noviembre

Antes de la recepción, Milei recibirá al Sumo Pontífice en Aeroparque a las 16.30 tras su vuelo desde Montevideo. Posteriormente participará de la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada prevista para las 17.20 y mantendrá una audiencia con León XIV a las 17.50.

El lunes 9, el Presidente tiene previsto asistir a la misa que el Papa celebrará a las 11.30 en el Monumento de los Españoles, en Palermo, junto con integrantes del Gabinete nacional y autoridades porteñas.

El martes 10, la actividad central se trasladará a Córdoba, donde León XIV encabezará una misa a las 10 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Está prevista la participación de Karina Milei, las ministras Sandra Pettovello y Alejandra Monteoliva, y el gobernador Martín Llaryora.

El Gobierno invitó formalmente al Sumo Pontífice al país. Foto: Argentina.gob.ar

Finalmente, el miércoles 11, la celebración en la Basílica de Luján comenzará a las 10 de la mañana. Según la distribución de autoridades informada para esa jornada, el Gobierno estará representado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, mientras que también se espera al gobernador Axel Kicillof.

La visita concluirá con la ceremonia de despedida en Ezeiza prevista para las 13.30. A las 14, León XIV partirá hacia Lima, Perú, para continuar su gira sudamericana.