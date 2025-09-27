Violinista, cantante y un ícono del folclore: Quién es “Lele” Lovato, el artista que cerrará la Fiesta Regional del Choripán en Ranchos

El santafesino volverá al pueblo bonaerense para brindar un show el próximo 5 de octubre. La entrada será libre y gratuita.

Lele Lovato, el artista que cerrará el Festival Regional del Choripán en Ranchos. Foto: Instagram Lele Lovato

El próximo domingo 5 de octubre se llevará adelante la Fiesta Regional del Choripán, en Ranchos, Buenos Aires. El evento, que tendrá en la gastronomía un papel protagónico, contará con distintos números de baile y presentaciones en vivo. El cierre de la jornada estará a cargo de Leandro “Lele” Lovato.

El violinista y cantante regresa al pueblo bonaerense para encabeza una jornada más que especial, donde su presentación está programada desde las 18. Habrá folclore desde temprano, que será acompañado por choripanes en la Isla Central de la Laguna de Ranchos. La entrada del evento es libre y gratuita, por lo que se espera una gran convocatoria.

Fiesta Regional del Choripán en Ranchos, provincia de Buenos Aires Foto: Instagram Fiesta del Choripán

Quién es el Lele Lovato, el artista principal de la Fiesta Regional del Choripán

Lovato es una reconocida figura en el mundo del folclore y la música popular, con largo recorrido en distintos festivales de prestigio como el de Cosquín. Oriundo de Santa Fe, pero con padres santiagueños, tuvo una vinculación con la música desde pequeño, ya que su primera experiencia fue con un grupo formado junto a sus hermanos llamado “Los Lovato”.

Su primer vínculo con el instrumento se dio de casualidad, ya que tenía un charango y recibió un violín por parte de una casa de música, aunque debían arreglarlo.

Antes de empezar su camino en solitario, compartió escenarios con Tamara Castro, para tocar como violinista y ser director musical de su espectáculo. La artista falleció en 2006 en un accidente automovilístico y años más tarde le dedicó una sentida canción, llamada “La Tamara” en su honor.

Nacido en agosto de 1977, publicó su primer disco solista en 2001, bajo el nombre de “Herencias” y comenzó una larga trayectoria que lo muestra con vigencia en la actualidad, recorriendo distintos puntos del país junto a su violín.

Uno de los puntos más altos de su carrera se da en 2007, cuando fue reconocido con el Premio Consagración en el Festival de Cosquín. Ha llegado a grabar con figuras como Soledad Pastorutti, Fabián Gallardo, Peteco Carabajal, Monchito Merlo y Sixto Palavecino, a quien considera como su mentor.

Sobre la idea de ser el heredero de Sixto, en una entrevista con La Capital negó esa chance. “Soy su mayor alumno”, aclaró. Y sumó: “No va a haber otro. Sixto tenía ese estilo de tocar el violín que venía de su vida en el monte, en cambio yo tengo una forma de tocar influida por la ciudad. Lo mío es más enérgico, más agresivo y vertiginoso“.

Además de Lele Lovato: 1ué artistas estarán en la Fiesta Regional del Choripán

El próximo domingo 5 de octubre se subirá al escenario de la Fiesta Regional del Choripán, en Ranchos, ciudad a la que visitó en distintas oportunidades. De todos modos, no será el único artista que dirá presente, ya que habrá un listado de números musicales y de danza antes de su esperado cierre.

Dúo Flor y José.

Las Changuitas Violinera.

Adrián Guzmán.

Entrecasa Folk.

Taller de Adultos “Héroes de Malvinas”.

Ballet Infantil “Héroes de Malvinas”.

Ballet “Guardia de los Ranchos”.

Ballet “Villanueva Fútbol Club”.

Ballet “Corazones Criollos”.

Agrupación Folklórica “Arraigo”.

Ballet Folklórico “Abriendo Tranqueras”.

Agrupación Folklórica “El Vendaval”.

Taller de Danzas Nativas Municipal de Brandsen.

Ballet Folklórico “Esencia Sureña”.

Agrupación Folklórica “Los Salamánqueros”.

“Somos Danza Viva”.

Actuación especial

Ballet “General Paz”.

Ballet Infantil “General Paz”.

Cierre

Leandro “Lele” Lovato.

Los hospedajes cerca de Ranchos para vivir al máximo la Fiesta del Choripán

Con motivo del gran evento, la Secretaría de Turismo de General Paz brindó un listado de hospedajes cercanos: