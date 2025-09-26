Fiesta Regional del Choripán en Ranchos: horarios y precios para llegar en tren o colectivo desde Buenos Aires
El próximo domingo 5 de octubre se desarrollará la Fiesta Regional del Choripán en Ranchos, dentro del Partido de General Paz, en Buenos Aires. La cercanía con el AMBA hace que sea atractivo viajar para este evento, donde la gastronomía y la música tendrán un rol central, además de que la entrada es gratuita.
Más allá del clásico integrante del asado argentino, este festival resulta un atractivo para toda la familia, con actividades y distintos bailes a lo largo de la jornada.
A la hora de trasladarse, hay diversas opciones para hacerlo en caso de no contar con auto. Trenes y colectivos pueden llevar o acercarse al pueblo de Ranchos, ya sea desde Ciudad de Buenos Aires o puntos del Conurbano bonaerense.
Desde la organización de la Fiesta Regional del Choripán compartieron información sobre los servicios que llegan a la zona para el evento.
Llegar a Ranchos en colectivo para la Fiesta Regional del Choripán: horarios y precios
Si bien a través de este medio no se puede llegar desde la Ciudad de Buenos Aires, existe un colectivo que llega a Ranchos durante el fin de semana.
El servicio sale desde La Plata, con destino a General Belgrano. Cuenta con tres paradas intermedias: Brandsen, Ranchos y Villanueva.
Durante los domingos, hay dos micros: uno sale desde La Plata a las 12:20 y llega a Ranchos a las 14:20, mientras que el otro parte 20:20. Con respecto a la vuelta, pasan por Ranchos 18:05 y 20:10, mientras que llegan a La Plata 19:40 y 21:50, respectivamente.
El servicio ofrecido por la empresa Unión Platense cuesta $6.400 por persona.
Llegar a Ranchos en tren para la Fiesta Regional del Choripán: horarios y precios
La novedad para los que deseen viajar a la Fiesta Regional del Choripán es que días atrás volvió a funcionar el tren que conecta a Alejandro Korn con Chascomús.
El recorrido, que tiene a Domselaar, General Brandsen, Jeppener, Altamirano y Gándara como estaciones intermedias, tiene cuatro salidas idas y vuelta por día los domingos. Lo recomendado para llegar a Ranchos es bajar en Chascomús y tomar el colectivo 381, que tiene tres salidas al pueblo (10:40, 13:40 y 20:00).
Los precios del tren que une a Alejandro Korn con Chascomús van desde $224 a $1.120, en el caso de realizar el recorrido completo.
Horarios de trenes a Chascomús
- Tren 801: 06:07 (A. Korn) – 07:35 (Chascomús).
- Tren 803: 10:07 (A. Korn) – 11:35 (Chascomús).
- Tren 805: 14:08 (A. Korn) – 15:36 (Chascomús).
- Tren 807: 18:08 (A. Korn) – 19:36 (Chascomús).
Horarios de trenes a Alejandro Korn
- Tren 802: 08:00 (Chascomús) – 09:49 (A. Korn).
- Tren 804: 12:00 (Chascomús) – 13:49 (A. Korn).
- Tren 806: 16:01 (Chascomús) – 17:50 (A. Korn).
- Tren 808: 19:59 (Chascomús) – 21:48 (A. Korn).
La Fiesta Regional del Choripán en Ranchos
El domingo 5 de octubre de 2025, la Isla Central de la Laguna de Ranchos será escenario de la 6ª edición del evento que ya se consolidó como uno de los más esperados del calendario cultural de la región.
Todo el evento se desarrolla con un ambiente relajado y familiar, ideal para pasar el día rodeado de verde, con vista al agua, y cargado del sabor ahumado que solo el choripán puede ofrecer.