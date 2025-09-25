Fiesta Regional del Choripán en Buenos Aires: cómo llegar a Ranchos en transporte público

El festival contará con deliciosos choripanes, servicio de cantina, feria con puestos de artesanos, emprendedores y reventa, entre otras actividades.

Choripán. Foto: NA

El próximo 5 de octubre, se desarrollará la Fiesta Regional del Choripán en el pueblo de Ranchos. Este sitio se encuentra en el interior de Buenos Aires, más específicamente en el Partido de General Paz. La cercanía con CABA hace que se pueda llegar en transporte público, con dos medios para usar y llegar en poco tiempo.

Cabe destacar que la fiesta, organizada por el Ballet Folklórico General Paz, tiene un estacionamiento con precio accesible.

La Fiesta Regional del Choripán. Foto: Instagram @turismogeneralpaz

Cómo llegar hasta Ranchos desde la Ciudad de Buenos Aires en transporte público

Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires a Ranchos (Partido de General Paz, Buenos Aires) hay varias opciones:

En colectivo

Empresas como Condor Estrella, Platabus o Costera Criolla hacen el trayecto: salen desde Terminal Dellepiane o Terminal de La Plata hacia Ranchos.

El viaje en micro tarda alrededor de 2 h 30 min.

Combinando transportes

Tren desde Constitución a La Plata o a Brandsen. Desde allí, un micro o combi local a Ranchos (unos 40 km desde Brandsen).

Otra opción para llegar a Ranchos: en auto

- Distancia aproximada: 110 km.

- Tiempo de viaje: 1 h 40 min – 2 h (depende del tráfico).

- Recorrido más común: salir de CABA por Autopista Buenos Aires – La Plata (AU 1); seguir hasta Ruta Provincial 36 en dirección a Brandsen.

Desde Brandsen tomás la Ruta Provincial 29 hacia Ranchos. Se llega directo a la Laguna de Ranchos, donde se hace la fiesta.

Qué es la Fiesta Regional del Choripán

La Fiesta Regional del Choripán no solo se trata de degustar uno de los clásicos más amados del asado argentino, sino de vivir una jornada completa que hasta ofrece actividades para chicos.

El domingo 5 de octubre de 2025, la Isla Central de la Laguna de Ranchos será escenario de la 6ª edición del evento que ya se consolidó como uno de los más esperados del calendario cultural de la región.

Fiesta Regional del Choripán en Ranchos, provincia de Buenos Aires Foto: Instagram Fiesta del Choripán

Todo el evento se desarrolla con un ambiente relajado y familiar, ideal para pasar el día rodeado de verde, con vista al agua, y cargado del sabor ahumado que solo el choripán puede ofrecer.

Fiesta del Choripán: programación completa

Dúo Flor y José.

Las Changuitas Violinera.

Adrián Guzmán.

Entrecasa Folk.

Taller de Adultos “Héroes de Malvinas”.

Ballet Infantil “Héroes de Malvinas”.

Ballet “Guardia de los Ranchos”.

Ballet “Villanueva Fútbol Club”.

Ballet “Corazones Criollos”.

Agrupación Folklórica “Arraigo”.

Ballet Folklórico “Abriendo Tranqueras”.

Agrupación Folklórica “El Vendaval”.

Taller de Danzas Nativas Municipal de Brandsen.

Ballet Folklórico “Esencia Sureña”.

Agrupación Folklórica “Los Salamánqueros”.

“Somos Danza Viva”.

Actuación especial:

Ballet “General Paz”.

Ballet Infantil “General Paz”.

Cierre a las 18: Leandro “Lele” Lovato