Fiesta Regional del Choripán: uno por uno, todos los artistas que participan en la gran celebración en Ranchos

Además de los famosos choripanes, los asistentes podrán disfrutar de servicio de cantina, una feria con puestos de artesanos y emprendedores, y un variado programa artístico. La jornada contará con la actuación especial del músico Leandro “Lele” Lovato, entre otros artistas locales.

Fiesta Regional del Choripán en Ranchos, provincia de Buenos Aires Foto: Instagram Fiesta del Choripán

Ranchos, pueblo ubicado al sur de la Ciudad de Buenos Aires, en el Partido de General Paz, se prepara para recibir por sexto año consecutivo la Fiesta Regional del Choripán, un evento gratuito que se celebrará el 5 de octubre en la Laguna local.

La celebración, organizada por el Ballet Folklórico General Paz, mantiene la entrada libre y gratuita, aunque el estacionamiento tendrá un costo accesible.

Choripán. Foto: NA

Qué artistas estarán en la Fiesta Regional del Choripán

Dúo Flor y José.

Las Changuitas Violinera.

Adrián Guzmán.

Entrecasa Folk.

Taller de Adultos “Héroes de Malvinas”.

Ballet Infantil “Héroes de Malvinas”.

Ballet “Guardia de los Ranchos”.

Ballet “Villanueva Fútbol Club”.

Ballet “Corazones Criollos”.

Agrupación Folklórica “Arraigo”.

Ballet Folklórico “Abriendo Tranqueras”.

Agrupación Folklórica “El Vendaval”.

Taller de Danzas Nativas Municipal de Brandsen.

Ballet Folklórico “Esencia Sureña”.

Agrupación Folklórica “Los Salamánqueros”.

“Somos Danza Viva”.

Actuación especial:

Ballet “General Paz”.

Ballet Infantil “General Paz”.

Cierre, a las 18: Leandro “Lele” Lovato.

Los hospedajes cerca de Ranchos para vivir al máximo la Fiesta del Choripán

Con motivo del gran evento, la Secretaria de Turismo de General Paz brindó un listado de hospedajes cercanos:

Cabañas El Regreso . Contacto: 02241-509207

Hostal de la Estación. Contacto: 02241-409360

Cabañas El Paraje. Contacto: 02241-465312

Cabañas La Deseada. Contacto: 1145588493

Cabaña La Deseada, Ranchos. Foto: Google Maps.

Cabañas Las Palmeras. Contacto: 02245-427590

Dormis El Refugio. Contacto: 1140358682

Quinta San Jorge. Contacto: 02241-542655

Cabañas Refugio Pampa. Contacto: 02241-578061

Estancia El Edén. Contacto: 1135657413

Cabaña Aires. Contacto: 02241-538254

Cabaña Las Magnolias. Contacto: 02241-542655

Cabañas Rancho de Martina. Contacto: 02241-531648

Cabaña El Regreso, Ranchos. Foto: Google Maps.

Cabaña La Escondida. Contacto: 02241-475208

Quinta Buffalo. Contacto: 1161607461

Quinta La Perla. Contacto: 1158909130

Cabaña Las Azucenas. Contacto: 02241-542094

Cabaña La Soñada. Contacto: 2215456917/02241-509525

Apart Hotel La Quinta. Contacto: 02241-15548775

Cabaña Aires, Ranchos. Foto: Google Maps.

Qué es la Fiesta Regional del Choripán

La Fiesta Regional del Choripán no solo se trata de degustar uno de los clásicos más amados del asado argentino, sino de vivir una jornada completa que hasta ofrece actividades para chicos.

El domingo 5 de octubre de 2025, la Isla Central de la Laguna de Ranchos será escenario de la 6ª edición del evento que ya se consolidó como uno de los más esperados del calendario cultural de la región.

Todo el evento se desarrolla con un ambiente relajado y familiar, ideal para pasar el día rodeado de verde, con vista al agua, y cargado del sabor ahumado que solo el choripán puede ofrecer.

Fiesta Regional del Choripán en Ranchos, provincia de Buenos Aires Foto: Instagram Fiesta del Choripán

Cómo llegar a la Fiesta Regional del Choripán

Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires a Ranchos (Partido de General Paz, Buenos Aires) hay varias opciones:

En auto

Distancia aproximada: 110 km.

Tiempo de viaje: 1h 40 min – 2h (depende del tráfico).

Recorrido más común: salir de CABA por Autopista Buenos Aires – La Plata (AU 1); seguir hasta Ruta Provincial 36 en dirección a Brandsen.

Desde Brandsen tomás la Ruta Provincial 29 hacia Ranchos. Se llega directo a la Laguna de Ranchos, donde se hace la fiesta.

En colectivo

Empresas como Condor Estrella, Platabus o Costera Criolla hacen el trayecto: salen desde Terminal Dellepiane o Terminal de La Plata hacia Ranchos.

El viaje en micro tarda alrededor de 2h 30 min.

Combinando transportes

Tren desde Constitución a La Plata o a Brandsen. Desde allí, un micro o combi local a Ranchos (unos 40 km desde Brandsen).

FIESTA REGIONAL DEL CHORIPÁN