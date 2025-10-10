Se celebra la Fiesta Regional del Choripán 2025: cómo llegar a Ranchos y todo lo que tenés que saber

El importante evento se tuvo que reprogramar por malas condiciones climáticas. Finalmente, llegó el ansiado día y te compartimos todos los detalles a tener en cuenta.

Choripán, un clásico argentino Foto: Instagram @elclub_delasado

La Fiesta Regional del Choripán en Ranchos debió reprogramar la fecha de realización, producto de las malas condiciones climáticas anunciadas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En un principio, pensado para el 5 de octubre, se desarrolla este viernes feriado del 10 de octubre.

El evento, que cuenta con la organización Ballet Folklórico General Paz, se lleva a cabo en la Isla Central de la Laguna de Ranchos.

La Fiesta Regional del Choripán. Foto: Instagram @turismogeneralpaz

Fiesta Regional del Choripán

La celebración tiene lugar de 10 a 18 en la Isla Central de la Laguna de Ranchos, ofreciendo una extensa programación cultural con talentos locales y de la Región.

Entre las actuaciones anunciadas se encuentran una gran cantidad de ballets y agrupaciones folklóricas, como el Taller de Adultos “Héroes de Malvinas”, el Ballet Infantil “Héroes de Malvinas”, “Guardia de los Ranchos”, “Villanueva Fútbol Club”, “Corazones Criollos”, “Esencia Sureña” y Ballet Folklórico “Abriendo Tranqueras”, “Los Salamanqueros”, “Somos Danza Viva”, además de la Escuela de Danzas “Cruz del Sur”, “Arraigo”, “El Vendaval”, y el Taller de Danzas Nativas Municipal de Brandsen.

Se espera la participación especial del Ballet “General Paz” y el Ballet Infantil “General Paz”. También estarán presentándose el Dúo Flor y José, Las Changuitas Violineras, Adrián Guzmán y Entrecasa Folk.

Toda la info a tener en cuenta Foto: Instagram @fiesta.del.choripan

El gran broche de oro de la jornada es la actuación especial del reconocido violinista y músico Leandro “Lele” Lovato, una figura destacada del folclore nacional.

Para quienes planeen asistir, la organización informa que se cobrará estacionamiento. Además, se invita al público a acercarse al predio con reposera y sombrilla para disfrutar de una jornada más cómoda al aire libre.

Para consultas y más datos, se pueden contactar a los números: 2241-577037 o 2241-530060. La información oficial de la fiesta se encuentra en Instagram (fiesta.del.choripan).

Choripán. Foto: NA

Cómo llegar a la Fiesta Regional del Choripán

Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires a Ranchos (Partido de General Paz, Buenos Aires) hay varias opciones:

En auto

Distancia aproximada: 110 km.

Tiempo de viaje: 1h 40 min – 2h (depende del tráfico).

Recorrido más común: salir de CABA por Autopista Buenos Aires – La Plata (AU 1); seguir hasta Ruta Provincial 36 en dirección a Brandsen.

Desde Brandsen tomás la Ruta Provincial 29 hacia Ranchos. Se llega directo a la Laguna de Ranchos, donde se hace la fiesta.

En colectivo

Empresas como Condor Estrella, Platabus o Costera Criolla hacen el trayecto: salen desde Terminal Dellepiane o Terminal de La Plata hacia Ranchos.

El viaje en micro tarda alrededor de 2h 30 min.

Combinando transportes

Tren desde Constitución a La Plata o a Brandsen. Desde allí, un micro o combi local a Ranchos (unos 40 km desde Brandsen).