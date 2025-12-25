Un DJ lanzó “Mongolian Jingle Bells”, una versión alternativa del clásico de Navidad y generó furor en redes

Lo que le dio originalidad es que combinó bases de música electrónica con sonidos tradicionales de Mongolia, logrando una fusión que no pasó desapercibida.

DJ Ummet Ozcan. Foto: Instagram/ummetozcan

Ummet Ozcan, un DJ y productor musical reconocido alrededor del mundo, captó la atención de miles de usuarios en las redes con una propuesta tan original como inesperada. En medio de los festejos por las fiestas de fin de año, el artista lanzó “Mongolian Jingle Bells”, una versión alternativa del clásico de Navidad.

La reinterpretación se apoya en ritmos potentes, arreglos modernos y elementos característicos de la música folclórica mongola, como cantos guturales y percusiones típicas, lo que le da una identidad distinta al tema original. El tema generó una ola de comentarios y repercusiones y en cuestión de horas se viralizó en las redes sociales.

Los comentarios no tardaron en aparecer y, entre elogios y reacciones sorprendidas, muchos usuarios calificaron la canción como un “temazo”, destacando la creatividad del DJ para reinventar un villancico conocido por todos.

Navidad 2025: la historia detrás de los villancicos de India que son un fenómeno viral en TikTok

Los villancicos de la India se convirtieron este año en todo un fenómeno de gracias a su viralización en TikTok. En la plataforma de videos, millones de usuarios comparten, comentan y reproducen las llamativas versiones creadas por Vindaloo Singh, el artista que transformó los clásicos navideños en auténticos hits al estilo Bollywood. Pero, ¿de dónde salió?

La tendencia surgió luego de que Singh publicara una mezcla de Jingle Bells con percusión tradicional india y coreografías brillantes que rápidamente captaron la atención global. En poco tiempo, lo que comenzó como un video espontáneo, se convirtió rápidamente en una ola viral: en menos de una semana, su contenido acumuló millones de visualizaciones y generó miles de remixes, duetos y challenges.

La fórmula del éxito parece clara para esta Navidad: ritmos vibrantes, estética colorida y humor, elementos que revitalizan canciones navideñas que muchos creían agotadas. Su estilo combina sonidos de tablas, sitares y beats electrónicos con letras clásicas, acompañado de vestuarios típicos y coreografías explosivas que evocan grandes producciones de Bollywood.

Los villancicos de la India conquistan internet: la canción que no puede faltar en tu playlist navideña

El fenómeno de los villancicos de Bollywood no solamente invadió TikTok, sino que se extendió también a Instagram, Youtube y Spotify, con distintas versiones realizadas por Singh, que escalan rápidamente en las listas navideñas. Incluso celebridades e influencers se han sumado a la tendencia, replicando pasos de baile o participando en duetos con el artista.

Los expertos en redes sociales aseguran que el boom de estos villancicos es un claro ejemplo de cómo la música globalizada puede llegar a romper fronteras. Este éxito se posiciona casi a la par de “Jingle Bells”.