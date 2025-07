Opens in new window

¿Vivís en departamento y querés un perro?: las 5 razas que casi no ladran

Son especiales para aquellos que quieren tener una mascota, pero que no generen problemas por sus ladridos.

A la hora de tener una mascota, es fundamental considerar el espacio Foto: Unsplash

A la hora de tener una mascota, es fundamental considerar el espacio que tenemos para ofrecerle en el hogar. Por ejemplo, vivir en un departamento o tener vecinos a los que les moleste el ruido puede ser un desafío si se desea tener un perro.

Para ello, existen algunas razas que son especialmente reconocidas por su naturaleza silenciosa, ideales para quienes quieren tener una mascota, pero necesitan que no genere problemas con su ladrido. A continuación, las 5 razas conocidas por no ladrar demasiado:

Basenji

Basenji Foto: Unsplash

Esta raza de perro, conocida por ser la que “no ladra”, proviene de África y tiene una estructura laríngea que le impide ladrar. Solo emite un sonido similar a un canto tirolés. Es una mascota inteligente, activa y limpia.

Whippet

Whippet Foto: Unsplash

Esta raza, reconocida por su elegancia, agilidad y naturaleza silenciosa, rara vez lanza un ladrido. El Whippet prefiere correr y ser libre en un parque y luego pasar horas de descanso en su hogar. Es un perro cariñoso con su familia y se adapta a espacios más reducidos siempre y cuando tenga paseos todos los días.

Bulldog inglés

Bulldog inglés Foto: Unsplash

Esta raza de perro es más conocida por sus ronquidos que por sus ladridos. El Bulldog inglés es tranquilo, algo testarudo, pero muy cariñoso con su familia. Su poca actividad lo convierte en un perro ideal para un departamento.

Shiba Inu

Shiba Inu Foto: Unsplash

Este perro puede lanzar algún grito agudo en ciertas oportunidades, pero no ladrador profesional. El Shiba Inu es un animal independiente, limpio y reservado, aunque necesita sociabilizar desde muy cachorro para que no tenga malos comportamientos con el paso del tiempo y evitar conductas territoriales.

Gran Danés

Gran Danés Foto: Unsplash

Este perro, reconocido por su gran tamaño corporal, es una de las razas más tranquilas y silenciosas. Si no hay un motivo en particular, no ladra. El Gran Danés es perfecto para aquellos que pueden brindarle espacio y tranquilidad.