Uno de los mayores misterios de la Antártida explicado: el submarino que descubrió estructuras secretas y desapareció

El sumergible recorrió más de 965 kilómetros para averiguar cómo se derriten más rápido los glaciares cerca de fuertes corrientes submarinas y observar la topografía de esta plataforma de hielo.

Antártida. Foto: Unsplash.

La Colaboración Internacional del Glaciar Thwaites (ITGC) programó un Vehículo Submarino Automatizado (AUV) -llamado "Ran“- para sumergirse en la cavidad de la plataforma de hielo Dotson, situada cerca del glaciar Thwaites, en la Antártida Occidental.

Durante 27 días de investigación, el submarino recorrió más de 965 kilómetros para averiguar cómo se derriten más rápido los glaciares cerca de fuertes corrientes submarinas y observar la topografía de esta importante plataforma de hielo.

Los expertos descubrieron que los atributos de la parte occidental de la plataforma de hielo difieren mucho de los de la parte oriental, que es más gruesa y, por tanto, se derrite más lentamente.

También, el AUV “Ran” produjo mapas de alta resolución de la parte inferior de la plataforma de hielo Dotson que revelaron extrañas características en forma de lágrima, mesetas heladas y patrones de erosión detallados.

Antártida Argentina. Foto argentina.gob.ar

“Anteriormente habíamos usado datos de satélite y testigos de hielo para observar cómo cambian los glaciares con el tiempo“, declaró Anna Wahlin, autora principal del estudio científico, en un comunicado de prensa.

A diferencia de los glaciares, que descansan sobre la tierra, las plataformas de hielo forman parte del océano. Actúan como un contrafuerte que impide que el hielo terrestre fluya hacia el océano y eleve el nivel del mar, por lo que son de vital importancia para el ecosistema polar.

Fue entonces cuando se hicieron realidad los peores temores de Wahlin y su equipo: Ran no apareció en el punto de encuentro previsto. En declaraciones a The New York Times, la Doctora Wahlin dio dos teorías: que el Ran se estrelló en el área en el que la plataforma de hielo se encuentra con el lecho rocoso y la que el submarino tuvo un encuentro fatídico con una foca. Sin embargo, nunca podrá saberse si no se localiza el AUV.

Descubrimientos de la investigación en la Antártida

El sumergible “Ran”, de 6 metros de largo, usaba ondas sonoras pulsadas (sonar multihaz avanzado) en el hielo para cartografiar sus características. Por fortuna para la comunidad científica, Ran tuvo tiempo de recopilar información que los participantes califican de “única en el mundo”, siendo de los pocos sumergibles que han logrado captar imágenes de la cara oculta de la Antártida.

Ran cartografió unos 80 kilómetros cuadrados de hielo y las estructuras observadas eran más complejas de lo que nadie imaginaba.

“La cartografía proporcionó muchos datos nuevos que debemos analizar más detenidamente", declaró Wahlin. Y agregó: “Los modelos actuales no pueden explicar los complejos patrones que observamos. Sin embargo, con este método tenemos más posibilidades de encontrar las respuestas".

Submarino "Ran" en la Antártida. Foto: X @RealDerechaCL.

Uno de los descubrimientos del equipo es que las diferentes tasas de fusión entre las porciones este y oeste de la plataforma de hielo Dotson podrían explicarse por un fenómeno conocido como agua profunda circumpolar modificada, que se produce cuando el agua de los océanos Pacífico e Índico se mezcla con otras masas de agua locales que inciden en la base de hielo.

Estos últimos datos se complementaron con las mediciones de “Ran” sobre estas corrientes submarinas, así como con las altas tasas de fusión de las fracturas que atraviesan el glaciar.