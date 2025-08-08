Se despide el stream del Conicet: cuándo será la última transmisión desde el fondo del mar

Los investigadores se preparan para finalizar su última entrega del stream desde el cañón submarino frente a Mar del Plata.

La estrella de mar que se volvió viral en el stream del Conicet. Foto: Conicet

Hace días que miles disfrutan del stream del Conicet, en donde se observan criaturas maravillosas de todos los tamaños y colores en el fondo del mar. Sin embargo, el proyecto se encuentra en sus últimos días de transmisión.

Bajo el liderazgo del Schmidt Ocean Institute y con el apoyo del Conicet, la expedición concluye un ciclo crucial de investigación marina en aguas argentinas. La etapa de la misión científica de recolectar ejemplares para la investigación y observación de la fauna marina comenzó el 23 de julio y tuvo una difusión sin precedentes.

Animales hallados en la investigación del CONICET transmitida en vivo. Foto: Conicet

Cuándo es la última transmisión del Conicet desde el fondo del mar

El Falkor (too) ha recorrido el lecho marino, recogiendo datos y realizando transmisiones en vivo, en algunos casos con más de 70 mil espectadores. Sin embargo, nada es para siempre, ya que finalizarán sus transmisiones el próximo 10 de agosto.

En ese momento, se dará por concluida la actual fase de exploración del cañón submarino marplatense, interrumpiendo las emisiones en directo junto a las explicaciones simpáticas de los biólogos que mantuvieron al público conectado con las profundidades oceánicas.

Animales hallados en la investigación del CONICET transmitida en vivo. Foto: Captura de pantalla

Habrá una nueva expedición del Conicet en septiembre

Entre el 30 de septiembre y el 29 de octubre, se desarrollará una nueva campaña de investigación marina en aguas profundas del Atlántico Sur, marcando un hito para la ciencia oceánica regional. Por primera vez, se explorarán cañones submarinos específicos que no habían sido objeto de estudios previos, según informó Silvia Romero, oceanógrafa del Servicio de Hidrografía Naval, a Infobae.

La expedición argentina se enfocará en dos áreas clave: el sistema de Cañones Bahía Blanca, ubicado a 500 kilómetros de Viedma, y el sistema de Cañones Almirante Brown, a unos 450 kilómetros de Rawson.

Por otro lado, a partir del 20 de agosto, el buque científico Falkor (too) comenzará la expedición “Uruguay Sub200: Viaje a lo desconocido”, una iniciativa que fue declarada de interés nacional por la Presidencia de ese país.