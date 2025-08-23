Observar auroras australes en Argentina: el lugar perfecto para los fanáticos de la astronomía

Las auroras australes, conocidas como “cortinas de luz”, pueden observarse en Argentina durante el invierno austral. Este fenómeno natural combina ciencia y belleza, ofreciendo una experiencia única para quienes buscan conectar con la naturaleza y la astronomía.

Aurora boreal. Foto: EFE.

Cada año, el cielo austral despliega uno de los espectáculos naturales más fascinantes del planeta: las auroras australes. Estas “cortinas de luz” iluminan la noche con destellos verdes, rojos y violetas que parecen bailar sobre el horizonte, ofreciendo un show visual único.

A diferencia de la aurora boreal, que se muestra con frecuencia en el hemisferio norte y es más accesible para los turistas, las auroras australes son más difíciles de avistar. La distancia y las condiciones extremas del hemisferio sur hacen que su observación sea un desafío, convirtiéndolas en un fenómeno más “posible” que “probable”. Sin embargo, en Argentina existe un lugar que combina accesibilidad con buenas oportunidades de observación: Ushuaia, la ciudad más austral del país.

Ushuaia, Tierra del Fuego. Foto: NA. Foto: NA

El fenómeno ocurre cuando partículas cargadas provenientes del sol chocan con gases presentes en la atmósfera terrestre, generando un resplandor que se intensifica en las regiones polares.

Ushuaia: el mejor lugar de Argentina para ver auroras australes

La ciudad de Ushuaia, ubicada en Tierra del Fuego, se encuentra al borde del Canal Beagle y está rodeada por la Cordillera de los Andes y parques nacionales, lo que proporciona escenarios naturales ideales para quienes buscan disfrutar del cielo nocturno sin contaminación lumínica.

Durante el invierno austral, las noches se extienden hasta 17 horas, aumentando significativamente la ventana de tiempo para intentar ver auroras australes. La mejor época para observarlas va de finales de marzo a mediados de septiembre, con mayor frecuencia entre mayo y agosto.

Auroras boreales en Ushuaia. Foto: Turismo en Ushuaia.

Para los turistas y aficionados a la astronomía, Ushuaia ofrece diversas experiencias: desde excursiones guiadas por los alrededores y miradores estratégicos hasta actividades náuticas por el Canal Beagle que permiten observar el fenómeno desde diferentes perspectivas. Además, la ciudad cuenta con alojamientos y servicios turísticos que facilitan planificar una estadía centrada en la observación del cielo austral.

Observar una aurora austral no solo es un espectáculo visual, sino también una oportunidad para conectar con la naturaleza y comprender mejor los fenómenos que ocurren en nuestro planeta.

Aurora austral en Ushuaia. Foto: X

Aunque el fenómeno es impredecible y requiere condiciones específicas (cielos despejados, intensa actividad solar y oscuridad total) Ushuaia se consolida como la opción más accesible en Argentina para quienes sueñan con contemplar las luces del hemisferio sur. Para los amantes de la astronomía, la fotografía o simplemente la belleza de la naturaleza, la ciudad ofrece una experiencia que combina aventura, ciencia y maravilla.