Las vacaciones de María Becerra: cuánto cuesta ver las auroras boreales en el Círculo Polar Ártico de Finlandia
La Nena de Argentina se encuentra de viaje con su pareja J Rei cumpliendo su sueño de presenciar este fenómeno natural. Cómo se llega al norte de Europa y a la travesía que se realiza de noche.
Tras cerrar una etapa clave en su carrera y luego de un año muy duro, la cantante María Becerra se tomó un descanso y viajó al norte de Europa con su novio, el rapero J Rei, a cumplir uno de los sueños de la joven: conocer las auroras boreales en Finlandia, más precisamente en el Círculo Polar Ártico.
La artista compartió las primeras imágenes de su viaje a través de su cuenta de Instagram, donde se mostró en los bosques boreales y refugios típicos de la zona, cubierta de nieve y hasta con las pestañas congeladas. Allí, reconectando con la naturaleza, pudo compartir como se ven las auroras boreales y explicó que pocas veces se pudieron presenciar con tanta claridad.
Este destino requiere de una planificación especial, ya que el invierno predomina el paisaje y las largas noches permiten observar uno de los fenómenos naturales más impresionantes del mundo. “Gracias Dios, gracias vida. Nuestro primer día en Finlandia y ya pudimos ver auroras”, escribió María en la foto compartida.
En este momento, la cantante se encuentra en Finlandia, un país reconocido por sus paisajes árticos y por ser uno de los mejores lugares del planeta para observar auroras boreales. Para llegar a estas zonas es necesario realizar vuelos internacionales y luego traslados internos hacia regiones cercanas al Ártico, como Laponia.
El recorrido finaliza en un entorno rodeado de nieve y naturaleza virgen y, desde allí tanto María como J Rei insistieron en la tranquilidad y la baja contaminación lumínica del lugar, únicamente para poder presenciar este fenómeno natural que asombra a todo el que va.
Cuánto cuesta ver auroras boreales en Finlandia
Viajar al Círculo Polar Ártico para ver auroras boreales implica una inversión variable según el tipo de experiencia elegida:
- Excursiones guiadas nocturnas para cazar auroras: entre 100 y 200 euros por persona.
- Tours con actividades adicionales, como motos de nieve o fotografía profesional: entre 150 y 300 euros.
- Paquetes de varios días con alojamiento y excursiones: desde 450 hasta 900 euros.
- Experiencias premium, como dormir en iglús de vidrio o lodges de lujo: pueden superar los 1.200 euros y llegar a más de 4.000 euros, según los servicios incluidos.
A estos valores se deben sumar los pasajes aéreos internacionales, que varían según la temporada y el país de origen, y los traslados internos dentro de Finlandia.