Las vacaciones de María Becerra: cuánto cuesta ver las auroras boreales en el Círculo Polar Ártico de Finlandia

La Nena de Argentina se encuentra de viaje con su pareja J Rei cumpliendo su sueño de presenciar este fenómeno natural. Cómo se llega al norte de Europa y a la travesía que se realiza de noche.

María Becerra y J Rei en Finlandia Foto: Instagram @JRei

Tras cerrar una etapa clave en su carrera y luego de un año muy duro, la cantante María Becerra se tomó un descanso y viajó al norte de Europa con su novio, el rapero J Rei, a cumplir uno de los sueños de la joven: conocer las auroras boreales en Finlandia, más precisamente en el Círculo Polar Ártico.

La artista compartió las primeras imágenes de su viaje a través de su cuenta de Instagram, donde se mostró en los bosques boreales y refugios típicos de la zona, cubierta de nieve y hasta con las pestañas congeladas. Allí, reconectando con la naturaleza, pudo compartir como se ven las auroras boreales y explicó que pocas veces se pudieron presenciar con tanta claridad.

Este destino requiere de una planificación especial, ya que el invierno predomina el paisaje y las largas noches permiten observar uno de los fenómenos naturales más impresionantes del mundo. “Gracias Dios, gracias vida. Nuestro primer día en Finlandia y ya pudimos ver auroras”, escribió María en la foto compartida.

En este momento, la cantante se encuentra en Finlandia, un país reconocido por sus paisajes árticos y por ser uno de los mejores lugares del planeta para observar auroras boreales. Para llegar a estas zonas es necesario realizar vuelos internacionales y luego traslados internos hacia regiones cercanas al Ártico, como Laponia.

El recorrido finaliza en un entorno rodeado de nieve y naturaleza virgen y, desde allí tanto María como J Rei insistieron en la tranquilidad y la baja contaminación lumínica del lugar, únicamente para poder presenciar este fenómeno natural que asombra a todo el que va.

Espéctaculo de la naturaleza:¿Que es una aurora boreal?

Cuánto cuesta ver auroras boreales en Finlandia

Viajar al Círculo Polar Ártico para ver auroras boreales implica una inversión variable según el tipo de experiencia elegida:

Excursiones guiadas nocturnas para cazar auroras : entre 100 y 200 euros por persona.

Tours con actividades adicionales, como motos de nieve o fotografía profesional : entre 150 y 300 euros.

Paquetes de varios días con alojamiento y excursiones : desde 450 hasta 900 euros.

Experiencias premium, como dormir en iglús de vidrio o lodges de lujo: pueden superar los 1.200 euros y llegar a más de 4.000 euros, según los servicios incluidos.

A estos valores se deben sumar los pasajes aéreos internacionales, que varían según la temporada y el país de origen, y los traslados internos dentro de Finlandia.