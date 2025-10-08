Colores y aromas imperdibles en tu balcón: 5 flores que podés sembrar en octubre para que crezcan en verano
Con la llegada de la primavera y de los primeros días de sol radiante y caluroso, los balcones de los edificios comienzan a llenarse del color y el aroma de las flores. Y para eso, es importante elegir aquellas que puedan ser sembradas en octubre y que den sus frutos durante todo el verano.
Y aunque hay una infinidad de plantas que podrían adornar perfectamente tu balcón, hay una selección de cinco variedades que se destacan por la facilidad del cultivo, su resistencia a las vicisitudes del clima y su espectacular despliegue de colores. ¿Cuáles son?
Las reinas del balcón: 5 flores para plantar en octubre
Petunias
Las petunias son una de las flores más populares para balcones y terrazas. Vienen en una variedad enorme de colores (violeta, rosa, blanco, rojo) y tienen una floración muy prolongada, desde la primavera hasta bien entrado el verano.
También podría interesarte
Una de las claves para mantener y cuidar estas flores, es que necesitan mínimo 6 horas de sol diarias, regarlas todos los días si hace calor y una maceta con un buen drenaje.
Zinnias
Ideales para quienes recién arrancan con la jardinería, las zinnias son fáciles de cultivar y súper agradecidas. Además, atraen mariposas y polinizadores, lo que suma vida al entorno.
Estas flores nacen con el sol a pleno y con un riego moderado, dejando secar la tierra durante varios días para no ahogar sus raíces. Además de ser fáciles de cuidar, florecen rápido y aguantan perfectamente el calor del verano.
Girasoles enanos
Existen versiones enanas que se adaptan perfecto a macetas y balcones. Le dan un toque salvaje y vibrante a cualquier rincón. Al igual que las versiones del campo, estos girasoles necesitan mucho sol y no toleran los grandes excesos de agua, por lo que deberás cuidarlos de las lluvias torrenciales de verano.
Además, son grandes amigas de los días cálidos, ya que les encanta el calor y les gusta estar en grupo, así que tendrás un mini campo de girasoles en tu balcón.
Cosmos
Los cosmos tienen flores delicadas, tipo margarita, y tallos altos y finos que se mecen con el viento. Son ideales para macetas profundas o para crear altura en un rincón del balcón.
Sembrá en octubre para que florezcan en diciembre y verás como sus flores te acompañan durante todo el verano, ya que son resistentes al calor y no necesitan de riegos constantes.
Caléndulas
Además de tener flores hermosas en tonos naranja y amarillo, las caléndulas tienen propiedades medicinales y ayudan a repeler insectos. ¡Son aliadas perfectas para un balcón saludable!
Ubicarlas en una semisombra y, aunque son bastante resistentes y toleran bien el calor, precisan de mucho riego. ¡Eso sí! en pocas semanas, verás el resultado con flores erguidas y llenas de vida.