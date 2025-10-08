Colores y aromas imperdibles en tu balcón: 5 flores que podés sembrar en octubre para que crezcan en verano

Si tenés un lugar reducido para tus plantas, esta selección será ideal para vos. Cuáles flores elegir y cómo cuidarlas.

Flores y balcones Foto: Pinterest

Con la llegada de la primavera y de los primeros días de sol radiante y caluroso, los balcones de los edificios comienzan a llenarse del color y el aroma de las flores. Y para eso, es importante elegir aquellas que puedan ser sembradas en octubre y que den sus frutos durante todo el verano.

Y aunque hay una infinidad de plantas que podrían adornar perfectamente tu balcón, hay una selección de cinco variedades que se destacan por la facilidad del cultivo, su resistencia a las vicisitudes del clima y su espectacular despliegue de colores. ¿Cuáles son?

Flores y balcones Foto: Pinterest

Las reinas del balcón: 5 flores para plantar en octubre

Petunias

Las petunias son una de las flores más populares para balcones y terrazas. Vienen en una variedad enorme de colores (violeta, rosa, blanco, rojo) y tienen una floración muy prolongada, desde la primavera hasta bien entrado el verano.

Petunia, flor. Foto: Unsplash.

Una de las claves para mantener y cuidar estas flores, es que necesitan mínimo 6 horas de sol diarias, regarlas todos los días si hace calor y una maceta con un buen drenaje.

Zinnias

Ideales para quienes recién arrancan con la jardinería, las zinnias son fáciles de cultivar y súper agradecidas. Además, atraen mariposas y polinizadores, lo que suma vida al entorno.

Estas flores nacen con el sol a pleno y con un riego moderado, dejando secar la tierra durante varios días para no ahogar sus raíces. Además de ser fáciles de cuidar, florecen rápido y aguantan perfectamente el calor del verano.

Girasoles enanos

Existen versiones enanas que se adaptan perfecto a macetas y balcones. Le dan un toque salvaje y vibrante a cualquier rincón. Al igual que las versiones del campo, estos girasoles necesitan mucho sol y no toleran los grandes excesos de agua, por lo que deberás cuidarlos de las lluvias torrenciales de verano.

Girasol Foto: Unsplash.

Además, son grandes amigas de los días cálidos, ya que les encanta el calor y les gusta estar en grupo, así que tendrás un mini campo de girasoles en tu balcón.

Cosmos

Los cosmos tienen flores delicadas, tipo margarita, y tallos altos y finos que se mecen con el viento. Son ideales para macetas profundas o para crear altura en un rincón del balcón.

Sembrá en octubre para que florezcan en diciembre y verás como sus flores te acompañan durante todo el verano, ya que son resistentes al calor y no necesitan de riegos constantes.

Caléndulas

Además de tener flores hermosas en tonos naranja y amarillo, las caléndulas tienen propiedades medicinales y ayudan a repeler insectos. ¡Son aliadas perfectas para un balcón saludable!

Caléndula, flor. Foto: Freepik

Ubicarlas en una semisombra y, aunque son bastante resistentes y toleran bien el calor, precisan de mucho riego. ¡Eso sí! en pocas semanas, verás el resultado con flores erguidas y llenas de vida.