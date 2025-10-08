El crespón: cómo cultivar el árbol oriental que florece en enero y embellece las calles de Buenos Aires

Sus flores son fucsias, violetas, lilas, rosas y blancas. Se caracteriza por tener una corteza con tonalidades amarillas y naranjas.

Árbol Crespón o de Júpiter. Fuente: x @BotanicoCBA

El crespón, científicamente conocido como Lagerstroemia indica, es un árbol ornamental muy apreciado por su espectacular floración, que llena de vida y color cualquier espacio.

Este árbol de origen chino ha ido ganando terreno en las veredas de los distintos barrios, hasta convertirse en una de las especies más emblemáticas. Parece sacado de un cuento de hadas, ya que sus flores coloridas se roban todas las miradas.

Este ejemplar puede ser plantado en cualquier lugar y, al crecer, su imponente copa se alza frente a todas las demás. Si bien es nativo del Himalaya, la cordillera más alta de la tierra, su cultivo se extendió a casi todo el continente asiático.

Este árbol fue introducido en Europa y luego en América hacia el año 1747 y en la actualidad, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con más de 10.500 ejemplares que florecen en primavera verano, llenando las calles de color.

Características del Crespón

También conocido como el árbol de Júpiter, el crespón se caracteriza por tener una corteza con tonalidades amarillas y naranjas. Sus hojas son de color verde oscuro, bien brillantes y opuestas entre sí, que cambian de color a amarillo, rojo y púrpura durante el otoño.

Las flores de este curioso árbol crecen en forma de racimo de uva, y sus colores van del blanco al púrpura. Se utiliza como planta ornamental, para decorar jarrones o floreros.

Para cuidarla, los expertos en jardinería indican que es un árbol rústico que soporta el frío y el calor extremo, pero sin embargo, para un buen crecimiento, es importante seguir de forma rigurosa los siguientes ítems.