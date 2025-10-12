Prevenir graves enfermedades en gatos: los comportamientos que podrían indicar que algo no anda bien en tu mascota

Durante mucho tiempo, los gatos fueron vistos como animales independientes y autosuficientes, que brindan compañía de manera sutil. Hoy, esta percepción ha cambiado: cada vez más personas se preocupan por la salud y el bienestar de sus felinos, atentos a signos que podrían anticipar enfermedades serias.

El veterinario Juan Jovet, a través de su cuenta de TikTok, compartió un mensaje con el objetivo de concienciar sobre la detección temprana de ciertos comportamientos que, si se ignoran, podrían ser peligrosos para los gatos.

Gatos: los comportamientos a los que hay que estar alerta para detectar enfermedades

“Si tu gato presenta alguno de estos síntomas, mejor llevarlo al médico”, comenzó explicando.

El primer comportamiento que destaca Jovet es la apatía continua. Este síntoma puede reflejar problemas renales, hepáticos, cardíacos o incluso infecciones severas que necesitan atención inmediata. Lo más riesgoso es que muchos dueños esperan que su felino “se recupere solo”, mientras la enfermedad avanza silenciosamente. Por eso, el especialista recomienda observar cualquier cambio en la conducta de tu gato.

Otro signo de alerta es la dificultad para orinar o la presencia de sangre en la orina, ya sea por esfuerzo o micción dolorosa. Este problema suele estar relacionado con infecciones, cálculos, bloqueos de la uretra u otros trastornos urinarios que pueden derivar rápidamente en complicaciones graves si no se tratan a tiempo.

Los problemas respiratorios también son indicadores de que algo no está bien, pudiendo deberse a infecciones virales o bacterianas, enfermedades cardíacas, asma felina, insuficiencia pulmonar o incluso la presencia de cuerpos extraños en las vías respiratorias.

Asimismo, los vómitos intensos pueden ser señal de deshidratación, bloqueo intestinal u otras afecciones graves. Por ello, si tu gato comienza a vomitar de forma repentina y excesiva, lo recomendable es acudir de inmediato a una clínica veterinaria.

Aunque algunos dueños piensen que estas molestias son pasajeras, la realidad es que requieren una revisión urgente. “Es de vital importancia que llames rápidamente a tu veterinario”, concluyó Jovet.