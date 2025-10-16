Arce japonés: cómo cultivar el árbol rojo que embellece los jardines y es símbolo de la buena suerte

Se trata de una especie originaria de Asia y muy apreciada por sus hojas, que cambian de color con las estaciones.

Árbol Arce Japonés (Acer palmatum). Foto: Unsplash.

El arce japonés no es una especie nativa de Argentina, pero se introdujo en algunas zonas del país para fines ornamentales y forestales. Se puede encontrar en viveros especializados y en parques o jardines donde se cultivan especies exóticas, por lo que conocer cómo cuidarlo puede ser muy importante.

Esta especie aporta vibrantes colores, ya que se trata de un árbol ornamental muy apreciado por su elegante follaje y los vibrantes tonos que adopta en otoño, variando entre vivos rojos, naranjas y púrpuras. Cabe destacar que es un árbol que supone un verdadero reto y cuidados especiales para aquellos que deseen cultivarlo.

La planta del arce japonés. Foto: Unsplash.

Para un crecimiento óptimo, el alerce japonés requiere suelo bien drenado, preferiblemente ácido o neutro, y un lugar con buena exposición al sol. Aunque es resistente al frío, debe protegerse de heladas extremas cuando es joven.

La poda es recomendable en invierno, eliminando ramas secas o mal formadas para mejorar su estructura. También es beneficioso aplicar un fertilizante equilibrado en primavera para favorecer su crecimiento. El riego debe ser regular pero moderado, evitando el encharcamiento para prevenir problemas de raíces.

Sin embargo, esperar demasiado para podar puede ser perjudicial para los arces japoneses. En cualquier otra temporada del año, el árbol lanza savia, que dificulta el proceso de curación y puede hacer que sean más susceptibles a las enfermedades.

Humedad y una poda consciente garantiza el crecimiento del arce japonés

El color de las hojas se ve más brillante cuando se cultiva en un jardín con semisombra, aunque también puede tolerar el sol directo. Cabe destacar que la falta de humedad del suelo o una exposición excesiva a los rayos solares pueden provocar quemaduras en las hojas del árbol.

Si bien el arce japonés es resistente a plagas y enfermedades, puede verse afectado por hongos en condiciones de humedad excesiva. Mantener una buena aireación y evitar riegos excesivos ayudará a prevenir problemas. Con estos cuidados, este árbol puede desarrollarse vigorosamente y brindar su belleza durante muchas décadas.