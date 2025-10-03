Cómo salvar tu lengua de suegra: el efecto que puede producirle el riego con vinagre blanco

Se trata de un tip viral que podría ayudar a esta planta de interior. Sin embargo, hay que saber usarla bien, ya que de otro modo podría dañarla. El paso a paso.

Lengua de suegra. Foto: Freepik IA.

La lengua de suegra (también conocida como Sansevieria trifasciata) es una de las favoritas en los hogares por su aspecto elegante, resistencia y bajo mantenimiento. Esta planta resulta ideal para decorar cocinas, comedores y livings ya que está espléndida durante todo el año.

Sin embargo, incluso esta planta fácil de cuidar necesita ciertos recaudos específicos para mantenerse sana y lucir brillante. Uno de los trucos virales tiene que ver con el rocío de las hojas con vinagre blanco.

Este tip, aunque suene extraño, es un remedio natural que tiene varios beneficios para la planta, pero también debe usarse con mucha cautela. Esto se debe a que el vinagre blanco tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas, ideal para repeler pulgas, hongos y otro tipo de plagas.

La lengua de suegra prefiere la luz indirecta. Foto: Pexels.

Además, ayuda a limpiar las hojas, removiendo polvo o residuos que pueden bloquear los poros de la planta y dificultar la fotosíntesis. El resultado es una lengua de suegra más sana, fuerte y con un verde más vivo.

Para hacer este preparado, simplemente tenés que mezclar 1 parte de vinagre blanco con 10 partes de agua y rociar suavemente las hojas (¡nunca el sustrato!).

Vinagre en la lengua de suegra: cuáles son sus riesgos

Si bien el vinagre puede ser útil, su acidez también puede causar daño si se aplica mal. Usarlo puro o en exceso puede:

Quemar las hojas y dejar manchas irreversibles.

Dañar los tejidos internos de la planta.

Debilitar su estructura.

Provocar su muerte si entra en contacto con las raíces.

Lengua de suegra. Foto: Unsplash.

Cómo usarlo sin poner en riesgo tu planta lengua de suegra

Para evitar problemas, seguí estas recomendaciones básicas:

Siempre diluí el vinagre en agua (proporción 1:10).

Hacé una prueba en una sola hoja antes de aplicarlo en toda la planta.

No lo uses todos los días; aplicalo ocasionalmente.

Evitá que el líquido caiga sobre la tierra o las raíces.

Este tip infalible para revivir la lengua de suegra puede ser una excelente forma de cuidarla y mantenerla brillante y verde durante todo el año. Saber cómo hacerlo y tomar los recaudos adecuados puede ayudarte a ser una verdadera maestra de la botánica y aprovechar 100% los cuidados naturales y todos sus secretos sin gastar de más, ni correr riesgos innecesarios.