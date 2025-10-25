Un rincón soñado: la planta trepadora originaria de China que inundará tu jardín de flores amarillas

Resistente y fácil de cuidar, esta planta regala flores amarillas que iluminan cualquier espacio. Cuáles son sus características, los cuidados básicos y cómo transformar tu jardín en un lugar lleno de vida.

La planta trepadora originaria de China que inundará tu jardín de flores amarillas. Foto: Unsplash.

Las personas que cuentan con un jardín lleno de plantas y flores saben lo lindo que es tener un rincón propio para relajarse. Elegir qué plantar no siempre es sencillo, pero las trepadoras son una gran opción: se cuidan fácilmente, son muy vistosas y le dan un toque especial a cualquier espacio.

Entre ellas, el jazmín amarillo, también conocido como jazmín de invierno, se destaca por su facilidad de cultivo y su floración llamativa. A continuación, te contamos por qué es una planta ideal para tu jardín y cuáles son los cuidados básicos para mantenerla saludable.

Características del jazmín amarillo

El jazmín amarillo (Jasminum nudiflorum) es originario de China y se distingue por sus hojas pequeñas y sus flores de un amarillo intenso. A diferencia de otras variedades de jazmín, sus flores apenas desprenden aroma.

La planta trepadora originaria de China. Foto: Freepik.

Esta especie puede alcanzar hasta tres metros de altura, por lo que es perfecta para cubrir paredes o muros, siempre que se le proporcione un apoyo o tutor, ya que no se adhiere sola a los soportes. Es resistente y tolera bien las bajas temperaturas y otras condiciones adversas.

Con los cuidados adecuados, su crecimiento será más abundante y su floración, espectacular, apareciendo desde finales del invierno hasta mediados de la primavera.

Cuidados básicos del jazmín amarillo

Riego: prefiere un suelo con humedad moderada y buen drenaje. Tolera periodos de sequía, pero lo ideal es regarla aproximadamente una vez por semana , aumentando la frecuencia durante los días más calurosos.

Luz solar: crece mejor con seis a ocho horas de sol directo al día, lo que favorece su floración y mantiene el follaje saludable.

Sustrato: evitar el encharcamiento es clave. Lo recomendable es una mezcla de tierra de jardín, compost y perlita, con abono orgánico mensual, especialmente durante la floración.

Poda: la mejor época para podar es al final de la primavera, una vez pasada la floración. Hay que eliminar tallos secos o dañados, despejar el crecimiento excesivo y dar forma a la planta para mantener su tamaño y estética.

El jazmín amarillo se destaca por su facilidad de cultivo y su floración llamativa. Foto: Unsplash.

Con estos cuidados, el jazmín amarillo se convierte en una opción perfecta para quienes buscan una trepadora resistente, vistosa y fácil de mantener, que llene de color y alegría cualquier jardín o espacio exterior.