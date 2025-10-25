Un rincón soñado: la planta trepadora originaria de China que inundará tu jardín de flores amarillas
Las personas que cuentan con un jardín lleno de plantas y flores saben lo lindo que es tener un rincón propio para relajarse. Elegir qué plantar no siempre es sencillo, pero las trepadoras son una gran opción: se cuidan fácilmente, son muy vistosas y le dan un toque especial a cualquier espacio.
Entre ellas, el jazmín amarillo, también conocido como jazmín de invierno, se destaca por su facilidad de cultivo y su floración llamativa. A continuación, te contamos por qué es una planta ideal para tu jardín y cuáles son los cuidados básicos para mantenerla saludable.
Características del jazmín amarillo
El jazmín amarillo (Jasminum nudiflorum) es originario de China y se distingue por sus hojas pequeñas y sus flores de un amarillo intenso. A diferencia de otras variedades de jazmín, sus flores apenas desprenden aroma.
Esta especie puede alcanzar hasta tres metros de altura, por lo que es perfecta para cubrir paredes o muros, siempre que se le proporcione un apoyo o tutor, ya que no se adhiere sola a los soportes. Es resistente y tolera bien las bajas temperaturas y otras condiciones adversas.
Con los cuidados adecuados, su crecimiento será más abundante y su floración, espectacular, apareciendo desde finales del invierno hasta mediados de la primavera.
Cuidados básicos del jazmín amarillo
- Riego: prefiere un suelo con humedad moderada y buen drenaje. Tolera periodos de sequía, pero lo ideal es regarla aproximadamente una vez por semana, aumentando la frecuencia durante los días más calurosos.
- Luz solar: crece mejor con seis a ocho horas de sol directo al día, lo que favorece su floración y mantiene el follaje saludable.
- Sustrato: evitar el encharcamiento es clave. Lo recomendable es una mezcla de tierra de jardín, compost y perlita, con abono orgánico mensual, especialmente durante la floración.
- Poda: la mejor época para podar es al final de la primavera, una vez pasada la floración. Hay que eliminar tallos secos o dañados, despejar el crecimiento excesivo y dar forma a la planta para mantener su tamaño y estética.
Con estos cuidados, el jazmín amarillo se convierte en una opción perfecta para quienes buscan una trepadora resistente, vistosa y fácil de mantener, que llene de color y alegría cualquier jardín o espacio exterior.