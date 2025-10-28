Llenos de vida y colores: los 5 mejores árboles de interior para llenar tu casa de verde esta primavera

Estas cinco especies de árboles combinan la naturaleza, la resistencia, los beneficios para la salud y un hogar verde sin complicaciones. Cuáles son.

Con el comienzo de la primavera, cada vez son más los jardines internos y espacios de la casa que buscan acomodarse a la nueva estación y sumar verde al ambiente. Una forma práctica de hacerlo, es a través de árboles de interior. Éstos no solo decoran y dan vida a cualquier rincón, sino que también purifican el aire y aportan frescura al ambiente.

La buena noticia es que no hace falta ser un experto en jardinería para tener uno. Existen especies que, además de ser visualmente impactantes, requieren pocos cuidados y se adaptan muy bien a interiores.

Cuáles son los mejores árboles de interior para tener en casa. Foto: Pexels

Cabe recordar que un árbol de interior no debe elegirse de forma improvisada y requiere analizar una serie de factores, tales como a luz disponible en la habitación, el tamaño del ambiente, la temperatura promedio y hasta la frecuencia de riego que se le puede dar, ya que ellos también necesitan de las condiciones ideales para poder crecer e incluso dar fruto.

5 árboles lindos y fáciles de cuidar para el interior de la casa en primavera

Ficus lyrata (o Fiddle Leaf Fig)

Con sus hojas grandes y brillantes, es uno de los árboles de interior más elegantes y buscados. Estos árboles necesitan luz brillante y directa, un riego moderado y es ideal para livings amplios o rincones con buena iluminación.

Drácena marginata

Drácena marginata. Foto: unsplash

Estilizada y minimalista, esta especie de tallo fino y hojas puntiagudas es perfecta para espacios modernos. Este tipo de árbol tolera perfectamente la semisombra y el regado poco frecuente, lo que la hace una planta ideal para principiantes. Además, se adapta a departamentos pequeños o esquinas desaprovechadas.

Palmera kentia (Howea forsteriana)

Exótica y resistente, da un aire de vacaciones todo el año. Para poder desarrollarse bien dentro de la casa, necesita luz suave o filtrada y su tierra tiene que estar seca al taco. Al ser una planta tropical, no necesita grandes sesiones de riego.

Árbol de jade (Crassula ovata)

Aunque es más un arbusto que un árbol, su forma robusta y hojas carnosas le dan una presencia muy especial. El árbol de Jade necesita luz directa, incluso si se trata del rayo del sol. Además, al ser una suculenta, no requiere de grandes sesiones de riego, pero si debés prestarle atención cada tanto para que no se marchite.

Árbol del dinero

árbol del dinero Foto: Pexels

Además de ser considerado de buena suerte, su tronco trenzado y follaje abundante lo hacen muy decorativo. Este árbol necesita luz brillante, aunque sin sol directo. Es ideal para lugares con mucha energía, ya que atrae la riqueza al hogar.