Árbol de jade: cuál es la mejor época del año para que se reproduzca y cómo regarlo

La primavera es la mejor época del año para trabajar sobre esta suculenta tan popular, ya que sus condiciones naturales favorecen desde la poda hasta la reproducción.

Árbol de jade Foto: -

La primavera llegó con toda su energía, y con ella, el entusiasmo por renovar el jardín y revitalizar las plantas de interior. Quienes tienen un árbol de jade (Crassula ovata) saben que esta estación representa una oportunidad única para realizar tareas clave que garantizan su salud, crecimiento y belleza.

Según los expertos en jardinería, no hay mejor época del año para trabajar sobre esta suculenta tan popular, ya que sus condiciones naturales favorecen desde la poda hasta la reproducción.

Esquejes de árbol de jade Foto: -

¿Por qué la primavera es ideal para el árbol de jade?

Los motivos son varios, pero el principal radica en el comportamiento natural de las plantas: la primavera es el momento en que más energía destinan al crecimiento. Gracias al aumento de la temperatura, la mayor presencia de luz solar y una humedad ambiental moderada, el árbol de jade entra en una etapa activa en la que se adapta mucho mejor a los cambios, cicatriza rápidamente y desarrolla raíces con mayor facilidad.

Los jardineros coinciden en que hay tres trabajos fundamentales que se pueden realizar durante la primavera: poda, reproducción por esquejes y ajuste del riego.

Flores del árbol de jade Foto: -

Poda: modelar y fortalecer

La poda no solo mejora la estética del árbol de jade, sino que también permite controlar su tamaño, fortalecer su estructura y eliminar partes dañadas. Esta tarea es muy sencilla, y para llevarla a cabo solo hay que seguir algunos consejos:

Recortar los brotes que hayan crecido en exceso.

Eliminar ramas secas, enfermas o quebradas.

Adecuar la copa del árbol al tamaño de la maceta.

Poda tras poda, el árbol de jade se vuelve más fuerte y compacto. Además, al eliminar el material sobrante, la planta puede concentrar su energía en las ramas y hojas más saludables.

Árbol de Jade. Foto: Wikipedia.

Reproducción: nuevos ejemplares a partir de esquejes

La primavera es, sin duda, la mejor estación para reproducir el árbol de jade. El calor y la luz estimulan la formación de raíces, haciendo que los esquejes prosperen rápidamente. El proceso es simple:

Cortar un segmento del tallo o una hoja sana de la planta.

Dejar secar el corte entre 24 y 48 horas para evitar infecciones.

Plantar el esqueje en tierra bien drenada.

En pocas semanas, se puede ver cómo comienza a desarrollarse un nuevo ejemplar. Esta técnica no solo es útil para quienes desean multiplicar sus plantas, sino también como forma de compartirlas con amigos o familiares.

Cambios en el riego: una necesidad estacional

Una de las cuestiones más importantes a tener en cuenta en primavera es que el riego debe adaptarse al cambio de estación. Aunque el árbol de jade es una planta resistente y de bajo mantenimiento, las condiciones ambientales modifican sus necesidades hídricas.

Durante el invierno, la planta entra en reposo, por lo que el riego es escaso. En cambio, en primavera y verano, aunque hay mayor evaporación, no debemos exagerar con el agua:

Regar cada 10 a 14 días.

Evitar el riego excesivo para prevenir la pudrición de raíces.

Observar las hojas: si están blandas o arrugadas, es momento de regar.

Al tratarse de una suculenta, el árbol de jade almacena agua en sus hojas. Por eso, un exceso de humedad puede ser perjudicial. La clave está en regarlas solo cuando la tierra esté completamente seca.

Árbol de Jade. Foto: Wikipedia.

Una planta que va más allá de la decoración

El árbol de jade no es solo una planta atractiva. Muchas personas la eligen también por su conexión con el Feng Shui, donde se la considera un símbolo de abundancia, prosperidad y buena energía. Esta dualidad entre lo estético y lo espiritual la ha convertido en una de las especies más populares para decorar hogares.

Por tanto, la primavera es una invitación perfecta para reconectar con la jardinería y darle al árbol de jade los cuidados que necesita para crecer con fuerza y vitalidad. Ya sea podando, reproduciendo o simplemente ajustando el riego, esta temporada marca el inicio de un nuevo ciclo para la planta. Y como todo lo que florece en primavera, el esfuerzo bien invertido dará sus frutos.