Atrae cucarachas: la planta que deberías sacar de tu casa si querés ahuyentar a este desagradable insecto

El motivo tiene que ver con el aroma y la humedad que algunas plantas desprenden, una combinación que resulta especialmente atractiva para las cucarachas.

La planta que deberías sacar de tu casa si querés ahuyentar a las cucarachas. Foto: Pixabay.

A la hora de decorar el jardín o el interior del hogar, las plantas siempre aportan vida y frescura a cualquier ambiente. Pero además de su belleza, hay otro detalle que conviene tener en cuenta al elegirlas: algunas especies pueden atraer insectos. De hecho, existen plantas que es mejor evitar porque resultan un imán para las cucarachas.

Cuál es la planta que atrae las cucarachas. Foto Unsplash

Las plantas que atraen a las cucarachas

Árboles cítricos

Si bien los limoneros o naranjos son una opción increíble para plantar en el patio de casa, la realidad es que conviene evitarlos sobre todo en épocas de calor, ya que su aroma y humedad generan un ambiente perfecto para estos insectos.

Limonero. Foto: Unsplash

Plantas tropicales

Por su parte, las orquídeas y las monsteras son plantas hermosas a la vista, pero muy llamativas también para las cucarachas. Estas especies las atraen y pueden generar un problema en el hogar.

Las orquídeas son plantas tropicales. Foto: Freepik.

¿Cómo eliminar las cucarachas del hogar?

Para evitar insectos indeseados en la cocina, como las cucarachas, es clave tener una rutina de limpieza:

Limpieza diaria

Atender rápido cualquier derrame de comida o bebida contribuye a mantener la higiene, el orden y elimina posibles fuentes de alimento para las cucarachas.

Almacenar bien los alimentos

Es recomendable guardar los alimentos en recipientes herméticos, en lugar de usar bolsas de plástico o papel, ya que las cucarachas pueden perforarlas con facilidad.

¿Cómo eliminar las cucarachas del hogar? Foto: Unsplash.

Sellar las grietas y aberturas

Es probable que en algunas zonas de la cocina haya hendiduras, grietas o agujeros. Las cucarachas podrían ingresar o refugiarse ahí.

Sacar la basura todos los días

No dejar residuos de un día para otro, ya que suelen atraer a las cucarachas, que están en constante búsqueda de alimentos. Los tachos de basura siempre deben tener tapa.

Cómo eliminar las cucarachas del hogar. Foto Unsplash.

Cuidado con la humedad

Las cucarachas buscan lugares cálidos y húmedos. Por eso, es muy importante reparar goteras y secar bien la pileta antes de dormir. Otra recomendación: hay que evitar la acumulación de agua, ya sea en recipientes, esponjas o bandejas.

No acumular cartón ni papel

Las cucarachas tienden a buscar lugares donde ocultarse, y materiales como el cartón, el papel o la acumulación de bolsas les ofrecen refugios ideales. Evitar tener estos elementos en casa reduce significativamente las posibilidades de que se instalen.