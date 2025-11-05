Agua y ajo para regar la lengua de suegra: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Esta planta de interior es fácil de mantener, pero con algunos trucos bajo la manga, podría llegar a ser mucho más linda. Los detalles.

La lengua de suegra prefiere la luz indirecta. Foto: Pexels.

La lengua de suegra, también conocida como sansevieria, es una de las plantas de interior más populares, ya que es fácil de cuidar, resistente y puede vivir muchos años si se la cuida adecuadamente. Sin embargo, hay un consejo de jardinería que podría ayudarla a crecer fuerte y sana durante mucho más tiempo, sin necesidad de químicos.

Uno de los tips mejor guardado por los jardineros, es regar la lengua de suegra con una mezcla de agua y ajo. Este método natural promete fortalecer la planta y mantenerla libre de plagas, convirtiéndose en un truco sencillo y económico para quienes quieren cuidar sus plantas de manera ecológica.

Dientes de ajo.

El ajo posee propiedades antimicrobianas y repelentes naturales. Al aplicarlo sobre la lengua de suegra, protege la planta de plagas como pulgones, ácaros o cochinillas, fortalece las hojas, manteniéndolas más verdes y resistentes y puede actuar como un refuerzo natural ante hongos o bacterias que afecten el follaje.

Paso a paso: cómo regar la lengua de suegra con agua y ajo

Para preparar la mezcla, primero hay que pelar un diente de ajo y triturarlo hasta formar una pasta. Luego, agregar un vaso de agua (aprox. 200 ml) y mezclar bien. Dejar reposar la mezcla unas horas para que los compuestos del ajo se disuelvan en el agua. Una vez hecha la mezcla, se puede aplicar sobre la planta usando un pulverizador o regando directamente la base de las hojas.

Lengua de suegra.

Precauciones a tener en cuenta:

No excederse con la cantidad de ajo , ya que puede quemar las hojas si la concentración es muy alta.

Evitar el uso diario ; lo ideal es aplicar una vez por semana o cada 10 días.

Revisar la planta después de la aplicación para asegurarse de que no presente signos de estrés.

Con este simple truco natural, tu lengua de suegra puede mantenerse sana, fuerte y libre de plagas, mientras agregás un método ecológico a tus cuidados de jardinería.