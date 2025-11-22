Impresionante espectáculo natural en España: hongos que brillan en la oscuridad iluminan los bosques de la península Ibérica

La bioluminiscencia fúngica, aunque más frecuente en zonas tropicales, también ocurre en el país europeo. Su aparición depende de la humedad, de la presencia de madera en descomposición y de la oscuridad total.

Hongos fungi que brillan en la oscuridad. Foto: Noticias Ambientales

En diversos rincones húmedos de la península Ibérica ocurre un fenómeno sorprendente: hongos capaces de emitir luz propia en plena oscuridad. En noches sin luna, ese resplandor tenue transforma al bosque en un escenario casi irreal.

La bioluminiscencia fúngica, aunque más frecuente en zonas tropicales, también ocurre en España. Su aparición depende de la humedad, de la presencia de madera en descomposición y de la oscuridad total.

Este brillo silente, que muchas veces pasa inadvertido, es una muestra del rol invisible que cumplen los hongos en la vida del bosque.

Mycena chlorophos, uno de los hongos que iluminan los bosques españoles. Foto: Wikimedia Commons

Una luz fría que nace de una reacción química natural

La bioluminiscencia ocurre cuando dos compuestos internos, la luciferina y la luciferasa, reaccionan en presencia de oxígeno. Esa interacción genera una luz verdosa, suave y continua, sin emitir calor.

Aunque su función ecológica aún se investiga, la teoría más aceptada indica que esta luz puede atraer insectos que ayudan a dispersar las esporas. También podría actuar como mecanismo de defensa ante depredadores nocturnos.

A diferencia de la fluorescencia, que depende de una fuente externa de luz, la bioluminiscencia se origina de forma autónoma. Por eso los hongos brillan incluso en la oscuridad absoluta.

Mycena chlorophos, uno de los hongos que iluminan los bosques españoles. Foto: Wikimedia Commons

Especies que iluminan la noche en bosques ibéricos

España alberga varias especies vinculadas a este fenómeno. Algunas producen un brillo visible, mientras que otras lo generan solo en su micelio subterráneo.

Mycena es uno de los géneros más representativos, presente en zonas húmedas del norte y áreas montañosas del centro del país. Varias de sus especies muestran luz en cuerpos fructíferos o en tejidos internos.

Otra especie destacada es Armillaria mellea, común en Galicia y Cataluña. Su micelio puede emitir un resplandor débil, perceptible únicamente en condiciones de humedad extrema y oscuridad total.

También aparece Omphalotus olearius, conocido como seta de olivo, apreciable por un brillo leve en sus láminas. Aunque tóxico, contribuye al aura misteriosa de los bosques mediterráneos.

Mycena chlorophos, uno de los hongos que iluminan los bosques españoles. Foto: Wikimedia Commons

Un fenómeno natural que requiere condiciones precisas

El brillo fúngico no es fácil de observar. Requiere temperaturas moderadas, humedad alta, y la presencia de madera en descomposición. Cuando estos factores coinciden, el bosque nocturno revela luces que parecen salidas de un cuento.

Para quienes presenciaron este fenómeno, la experiencia deja una impresión duradera: una mezcla de sorpresa, calma y profundo respeto por la vida silvestre.

La bioluminiscencia fúngica demuestra que incluso los procesos más discretos del bosque cumplen funciones ecológicas vitales.

Los hongos bioluminiscentes: aliados silenciosos del ecosistema

Los hongos que emiten luz no solo llaman la atención por su belleza. Son organismos esenciales para la salud del bosque. Su capacidad para descomponer materia orgánica permite reciclar nutrientes y mantener activos los ciclos ecológicos.

Este proceso acelera la regeneración del suelo y nutre a otras especies vegetales. A través del micelio, además, contribuyen a conectar árboles y arbustos en redes subterráneas que facilitan el intercambio de nutrientes.

Los hongos también ayudan a degradar madera y restos vegetales, evitando su acumulación y reduciendo el riesgo de plagas y enfermedades.

Mycena chlorophos, uno de los hongos que iluminan los bosques españoles. Foto: Wikimedia Commons

El hongo bioluminiscente y sus beneficios ambientales

Dentro de los beneficios del hongo bioluminiscente, se encuentra el reciclaje natural de biomasa, ya que al degradar madera en descomposición, impulsan el ciclo de nutrientes y fortalecen la fertilidad del suelo.

Además, funcionan como indicadores de ecosistemas sanos, debido a que su presencia suele asociarse a bosques húmedos, diversos y poco alterados, por lo que actúan como termómetros ecológicos de la salud de un hábitat.

Por último, las conexiones subterráneas que sostienen la vida forman redes que facilitan la comunicación química entre plantas y ayudan a mantener la estabilidad de los ecosistemas forestales.