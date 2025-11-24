¿Tenés humedad en tu casa?: las 5 plantas de interior que te ayudarán a purificar y equilibrar el ambiente

Existen plantas que pueden ayudar a solucionar el problema de la humedad y el moho en las áreas de la casa afectadas por estos problemas. Enterate cuáles son.

Hay plantas de interior que ayudan a solucionar los problemas de humedad. Foto: Freepik

La humedad se filtra por varias partes de la casa, pero principalmente por las paredes y los techos, un problema que se presenta seguido y uno de los más complicados de solucionar.

Sin embargo, existen plantas de interior que pueden ayudar a eliminar los hongos gracias a que los absorben, además de decorar la casa.

Hay 5 plantas de interior que ayudan a combatir la humedad

Filodendro

Filodentro. Foto: Unsplash.

Esta planta es originaria de las áreas tropicales de Brasil, Venezuela y Colombia, y crece correctamente en los interiores de los hogares durante todo el año. Necesita una temperatura de 18 grados para mantenerse y purifica el aire de forma natural. Además, para que crezca con fuerza, se debe regar muy seguido.

Hiedra

Hiedra. Foto: Unsplash.

La hiedra nació en Europa y se caracteriza por ser una de las plantas trepadoras que construye muros de vegetales y también porque se puede usar como una planta colgante. Además, necesita de cierta humedad pero no de un riego muy seguido. La hiedra ayuda en los problemas con el moho.

Helecho

Helecho. Foto: Unsplash

Esta planta proviene de las selvas tropicales de la India, Japón y Australia, por lo que necesita humedad y la absorbe sin problema. Este tipo de plantas ayuda a purificar el aire de forma natural y limpia el hongo que se acumula en las paredes y techos de los hogares. Lo ideal es colocarla en una habitación que está iluminada, pero que no apunte directamente al helecho, ya que sobrevive en cuartos con poca luz.

Areca

Areca. Foto: Unsplash.

Esta planta es oriunda de Madagascar y es parte de la familia de las palmeras, ideal para darle un aire tropical a la decoración del hogar. La areca es fanática de la humedad y pulveriza sin problema sus hojas con el agua. También necesita de mucha luz, aunque de forma indirecta.

Calathea

Calathea. Foto: Unsplash.

La calathea es una planta tropical que tiene más de 25 especies. Además, es una planta que necesita absorber el sustrato ligeramente húmedo todo el año, por lo que sirve para colocarla en el baño o en las paredes que tengan mucha humedad impregnada. Debe estar colocada en ambientes a temperaturas entre los 18 y los 25 grados.