Sorprendente descubrimiento en China: cómo es el sapo cornudo, la desconocida especie que intrigó a los científicos

Los investigadores insisten en los esfuerzos de conservación de esta especie. Los hallazgos fueron publicados en una revista internacional

Sapo cornudo Foto: Wikipedia.

Un impactante descubrimiento del mundo animal revolucionó a la ciencia, ya que un grupo de investigadores chinos identificaron una nueva especie de sapo cornudo, el Boulenophrys yangchunensis, en la provincia de Guangdong, en el sur de China. Sus hallazgos fueron publicados en la revista taxonómica internacional Herpetozoa.

El anfibio de cuerpo pequeño se caracteriza por talones que se juntan cuando sus extremidades traseras están plegadas, un hocico afilado en vista dorsal y una sola almohadilla nupcial con densas espinas en las bases dorsales del primer y segundo dedo en los machos adultos reproductores.

Habita arroyos de montaña que fluyen, en el suelo del bosque cercano y en la hojarasca de la Reserva Natural Provincial de Ehuangzhang, que se encuentra en la ciudad de Yangchun. Se observaron llamadas de los machos desde hojas de 10 a 30 centímetros sobre el suelo.

Según el investigador principal Lin Shishi de la Politécnica de Ingeniería de Protección Ambiental de Guangdong, el nombre de la especie se deriva de su sitio de descubrimiento.

Lin enfatizó que el hallazgo refleja estudios de especies precisos y específicos, así como esfuerzos de conservación, y señaló que el descubrimiento subraya el papel de las áreas protegidas en la preservación de la biodiversidad.

El estudio fue realizado por el Centro de Monitoreo, Rescate y Conservación de Vida Silvestre de Guangdong, la Politécnica de Ingeniería de Protección Ambiental de Guangdong y la Reserva Natural Provincial Yangchun Ehuangzhang de Guangdong.

La nueva especie de sapo venenoso que deslumbra en la Amazonia

Investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonia (Inpa) han identificado una nueva especie de sapo venenoso, denominada Ranitomeya aquamarina, en un área preservada del río Eiru, afluente del río Juruá.

Ranitomeya aquamarina, sapo de la Amazonia. Foto: meteored / Alexander Tamanini Mônico

Este pequeño anfibio mide entre 15 y 18 milímetros y destaca por sus tonalidades metálicas en azul, verde y naranja, que recuerdan el brillo de piedras preciosas.

El descubrimiento, publicado en la revista científica ZooKeys, marca el primer registro de una rana venenosa del género Ranitomeya en más de una década.