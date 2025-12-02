Truco de jardinería: cómo regar un potus para que tenga hojas grandes y verdes durante todo el verano

Se trata de una de las plantas de interiores más resistentes y populares gracias a su resistencia. Con algunos cuidados extra, puede generar hojas mucho más grandes y sobrevivir todo el verano.

Potus. Foto: Unsplash.

El potus es una planta de interior muy elegida por aquellas personas que viven en departamentos y quieren decorar sus hogares con mucho verde natural. Gracias a que son resistentes y capaces de sobrevivir a poca luz, descuidos y cambios bruscos de temperatura, se convirtieron en toda una tendencia en la jardinería. Sin embargo, un tip podría hacer que pasen de acompañantes a ser las grandes protagonistas del hogar.

Aunque sea una obviedad, el riego de la planta es fundamental y su frecuencia depende de varios factores, como la temperatura, la luz y la estación del año. En primavera y verano, lo ideal es regar cada 5 a 7 días, mientras que en otoño e invierno se puede espaciar el riego a cada 10-14 días, ya que la planta necesita menos agua.

Potus, planta. Foto: Pixabay.

En este mismo sentido, los expertos en jardinería manifiestan que a la hora de regar un potus, es importante hacerlo de manera abundante, pero sin encharcar: hay que verter agua hasta que salga por los agujeros de drenaje para asegurarse de que las raíces profundas se hidraten, y nunca dejar agua acumulada en el plato.

Por otro lado, el agua debe estar a temperatura ambiente, ya que el agua fría puede estresar las raíces y frenar el crecimiento. Es recomendable que el agua vaya directamente al sustrato y no mojar las hojas todos los días; solo una nebulización ocasional es suficiente, ya que el exceso de humedad en las hojas puede generar manchas. Además, el potus necesita un buen drenaje, porque si la tierra permanece siempre húmeda, las hojas se achican y pierden color.

Cómo regar correctamente un potus

Otros cuidados para que tu potus crezca fuerte y sano

Buena luz, sin sol directo : cuanto más luz recibe (sin rayos directos), más grandes serán las hojas. En lugares oscuros, la planta se estira y las hojas se achican.

Limpieza de hojas: pasar un paño húmedo cada 15 días elimina el polvo y mejora la fotosíntesis.

Fertilización suave: en primavera y verano, aplicar fertilizante líquido para plantas verdes cada 20-30 días estimula el tamaño y la salud de las hojas.

Sustrato aireado: una mezcla de turba, perlita y un poco de compost ayuda a que las raíces crezcan fuertes y las hojas se vean vistosas.

Con estos simples trucos, tu potus no solo sobrevivirá, sino que se verá saludable, frondoso y con hojas espectaculares durante todo el año.