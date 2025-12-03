Alerta en las playas de Mar del Plata: la temperatura del agua se acerca al récord histórico registrado y crece la preocupación

En solo 24 horas subió un grado la temperatura del mar en la Ciudad Feliz. Expectativa para lo que se vendrá en el verano.

Mar del Plata, la ciudad de la costa más importante Foto: Instagram @mar_del_plata.com.ar

Con el inicio de diciembre, la Costa Atlántica ya exhibe un termómetro oceánico inusualmente alto. Según los datos de observación, la temperatura actual del agua de mar en Mar del Plata es de 17.4°C, una marca que se acerca peligrosamente al récord histórico registrado para esta fecha en los últimos diez años. Subió un grado de un día para otro.

La temperatura del agua se acerca al récord histórico registrado y crece la preocupación Foto: Facebook / El Club de Pesca

Este fenómeno anticipa una temporada de verano que podría superar los promedios de calor, tanto en tierra como en el mar, generando expectativas y alertas entre turistas y ambientalistas.

Calentamiento récord: cerca del pico de 2022

Los datos recopilados muestran que la temperatura del agua hoy, 17.4°C, está a solo medio grado del registro más alto de la última década.

Temperatura Actual: 17 grados

Récord Histórico (Últimos 10 años): 17.9 grados (Registrado en 2022)

Mínima Histórica: 15.6 grados (Registrada en 2018)

Expertos en el monitoreo marino proyectan que la tendencia continuará en ascenso: se espera que la temperatura del agua de mar en Mar del Plata aumente a 17.5°C en los próximos días, marcando un camino firme hacia el promedio de diciembre.

Mar del Plata. Foto: NA

El Promedio Mensual: La temperatura promedio del agua de mar en diciembre en Mar del Plata es de 18 grados, con un rango que va de una mínima de 15.3 grados a una máxima de 21.3 grados.

El impacto en la temporada de verano en Mar del Plata

Si bien la temperatura actual de 17 grados aún resulta fresca para el turista promedio, la tendencia acelerada de calentamiento es una señal positiva para quienes esperan disfrutar del mar en los próximos meses.

La temporada óptima para entrar a nadar en Mar del Plata se extiende tradicionalmente de enero a marzo. Durante estos meses, la temperatura media del agua en verano alcanza los 19.8 grados y generalmente no baja de los 20 grados, umbral considerado adecuado para nadar cómodamente.

Si la tendencia actual se sostiene, la Costa Atlántica podría enfrentar un verano con condiciones ideales para los turistas que buscan altas temperaturas y, posiblemente, un inicio de la temporada de “aguas cálidas” más temprano de lo habitual.

Como estará el clima el verano 2026: las temperaturas en Mar del Plata y la Costa Atlántica

Para la nueva temporada de verano que está por llegar, el Servicio Meteorológico Nacional ya emitió su pronóstico trimestral. Según el informe, las proyecciones indican una temporada con temperaturas que se ubicarán por encima de los valores promedio en Mar del Plata y gran parte de la Costa Atlántica bonaerense.

Si bien las lluvias se mantendrían en un rango de normalidad o, en algunas zonas, ligeramente por debajo del promedio histórico (que supera los 100 mm mensuales), el calor será el protagonista de enero y febrero, anticipando un escenario similar a los veranos más cálidos de los últimos años.

Por qué aumenta el calor

El aumento de las temperaturas medias y la frecuencia de las olas de calor en la región se deben a una combinación de factores a gran escala y variables locales:

1. Bloqueos atmosféricos y masas de aire cálido

Según los especialistas, los eventos de calor extremo suelen estar vinculados a un fenómeno llamado bloqueo atmosférico. Esto implica la presencia de un sistema de alta presión (anticiclón) estancado sobre el océano Atlántico que impide la circulación normal de las masas de aire.

Este bloqueo direcciona el aire cálido del norte y centro del país hacia el sur, sosteniendo las altas temperaturas por períodos prolongados en la Costa Atlántica.

2. Calentamiento Global

Aunque un evento puntual de calor no es causa directa del cambio climático, el calentamiento global sí aumenta la probabilidad y la intensidad de estos fenómenos extremos.

La temperatura media mundial sigue en ascenso, lo que crea un contexto donde las irrupciones de aire cálido alcanzan marcas más altas.

3. Aumento de la Temperatura del Mar

La costa atlántica registró un aumento en la temperatura superficial del mar en las últimas temporadas.

Las aguas más cálidas cerca de la costa tardan más en refrescarse, contribuyendo a mantener las temperaturas nocturnas elevadas y amplificando la sensación de calor en la ciudad.

Qué muestran los datos oficiales del SMN

El informe 2023 lo posiciona como el año más cálido desde 1961 en la serie histórica, con múltiples olas de calor y un invierno casi sin temperaturas extremas de frío.

En 2024, a su vez, el país registró una temperatura media nacional por encima del promedio climático 1991–2020, ubicándolo como el segundo año más cálido desde 1961.

Las olas de calor recientes fueron intensas, numerosas y afectaron a amplias zonas del país, lo que refuerza los riesgos asociados a un verano cálido, especialmente para la costa.