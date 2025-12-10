¿Tu gato llena de pelos la ropa?: cómo sacarlos de forma fácil, rápida y sin gastar de más

No hay por qué preocuparse: existen tres técnicas simples y efectivas para quitar los pelos de tu gato de la ropa sin complicarte.

¿Tu gato llena de pelos la ropa? Foto: Unsplash.

Los amantes de los gatos saben que estos pequeños maestros del ronroneo no solo llenan la casa de cariño: también dejan un “souvenir” permanente en forma de pelos pegados por toda la ropa.

Muchas veces, ni la lavadora, ni la secadora, ni los clásicos rodillos adhesivos parecen hacer la diferencia. Pero hay buenas noticias: es posible disfrutar de tu gato y, al mismo tiempo, mantener tus prendas impecables y sin producir basura innecesaria.

Cómo sacar los pelos de gato de la ropa de forma fácil. Foto: Unsplash.

Cada vez más personas buscan alternativas sustentables para lidiar con los pelos sin recurrir a productos descartables o químicos agresivos. Lo mejor es que existen métodos simples, económicos y ecológicos que se pueden sumar a la rutina sin esfuerzo. Incluso muchos aprovechan cosas que ya tienen en su casa.

¿Cómo sacar los pelos de gato de la ropa de manera sustentable?

Para que los dueños puedan abrazar a sus gatos sin miedo a terminar cubiertos de pelusas, acá van tres técnicas fáciles y amigables con el ambiente:

1. Usar secador de pelo

Según la tienda especializada Zooplus, un secador de cabello puede ser el mejor aliado. El aire fuerte ayuda a desprender la mayoría de los pelos sueltos que un gato deja sobre las prendas después de dormir encima de su dueño. Después solo hay que ocuparse de los que quedaron más adheridos a la tela.

Cómo sacar los pelos de gato de la ropa de forma fácil. Foto: Unsplash.

2. Cepillos reutilizables para ropa

Los rodillos adhesivos sacan de apuro, pero generan residuos y obligan a comprar repuestos constantemente. En cambio, los cepillos especiales para ropa, que funcionan con carga estática, permiten retirar los pelos de manera suave y efectiva. Son duraderos, fáciles de limpiar y algunos incluso vienen en formato de guante, ideales para distintas superficies.

3. Guantes de limpieza

Los clásicos guantes de goma que se usan para lavar los platos también sirven para remover pelos de ropa y tapizados. Su superficie genera una ligera adherencia y, al pasarlos por la tela, los pelos se juntan enseguida. Además, la fricción genera electricidad estática, lo que ayuda a atraer aún más pelitos sueltos.

Con un par de hábitos y estas alternativas sustentables, mantener la ropa libre de pelos de gato es mucho más fácil de lo que parece. No hace falta gastar de más ni llenar la casa de productos descartables: con unos simples pasos, se puede seguir disfrutando de los mimos felinos sin que el guardarropa sufra las consecuencias.

¿Cómo sacar los pelos de gato de la ropa de manera sustentable? Foto: Unsplash.

¿Por qué los gatos sacan la lengua?: un gesto que podría decir muchísimo sobre su entorno, según los veterinarios

Quienes conviven con gatos conocen perfectamente esta imagen irresistible: la de un felino con los ojos entrecerrados y la punta de la lengua asomando de su boca sin razón aparente. Y aunque ellos son seres independientes y hasta a veces parecen emocionalmente distantes con sus dueños, este tipo de gesto dice mucho más de lo que se pueden imaginar.

Según los veterinarios, sacar la lengua en los gatos se conoce popularmente como “blep”, y aunque parezca algo simpático, se trata de un mecanismo fisiológico y emocional que la ciencia felina estudia desde hace décadas.

Lejos de ser un acto consciente o un capricho adorable, el blep puede ser un indicador profundo de bienestar, calma y seguridad en el entorno. Y, en muchos casos, habla directamente del vínculo que el gato ha construido con su humano.

Porqué los gatos sacan la lengua Foto: Pinterest

De hecho, según especialistas en etología felina, el blep ocurre cuando el gato se encuentra en un estado de relajación tan profunda que ciertos reflejos musculares disminuyen, especialmente en la mandíbula y en la lengua.

Un estudio publicado en el año 2023 en la revista Feline Faces, llamado “Unraveling the social function of domestic cat facial expressions”, documentó que los gatos domésticos pueden producir 276 señales faciales morfológicamente distintas durante interacciones sociales con humanos y con otros animales también.

En este sentido, se explica que, cuando el sistema nervioso parasimpático —responsable del descanso y la recuperación— domina sobre el simpático (el de alerta y supervivencia), el cuerpo “baja la guardia”. En ese punto, la lengua puede quedar levemente afuera sin que el animal lo note. En otras palabras: un blep indica que el gato está en modo de seguridad total.

Porqué los gatos sacan la lengua Foto: Pinterest

Para llegar a ese estado, los gatos deben sentirse tranquilos en su ambiente y libres de estímulos que perciban como amenazas. Es justamente esta sensación la que permite que ocurran pequeños “descuidos” fisiológicos, como quedarse dormidos sentados o dejar la lengua entre los dientes.

Más allá de su origen fisiológico, los etólogos coinciden en que el blep aparece con mayor frecuencia en entornos donde el gato siente:

Ausencia de amenazas.

Rutina estable.

Confort físico.

Estímulos predecibles.

Vínculo seguro con los humanos del hogar.

Un gato que realiza blep mientras está cerca de su persona de referencia indica que se siente seguro, conectado y emocionalmente tranquilo.