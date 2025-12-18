La ciencia responde: cómo alzar a un gato correctamente para que se sienta cómodo

Al ser animales muy desconfiados, a veces nos hacen dudar si les gusta o no estar tan cerca de nosotros. La respuesta a esta incógnita.

La ciencia responde: cómo alzar a un gato correctamente para que se sienta cómodo Foto: Unsplash

Alzar un gato no es una tarea sencilla que pueda hacer cualquiera, sino que hay que tener en cuenta varios factores para que tu felino no se sienta incómodo, como por ejemplo, la relación que tiene con la persona, según explica Laura Tamayo, médica veterinaria, en La Red Zoocial.

Los gatos son todo lo contrario a los perros. Ellos tienen un carácter muy selectivo a la hora de interactuar con alguien y confían en muy pocas personas. Es por eso que, antes de que alguna persona cargue al animal, hay que saber como se lleva el gato con él para que los dos pasen un buen momento.

Gato. Foto Unsplash.

En segundo lugar, hay que saber entender el comportamiento y el lenguaje animal de nuestros felinos, ya que convivir con él no te va a garantizar que salgas ileso en caso de que quieras alzarlo a la fuerza cuando tu mascota no tenga ganas. Igualmente, no significa que no le gusta que lo alcen, sino que lo más probable es que lo esté haciendo de la manera incorrecta.

Por último, es muy importante saber el estado de salud del animal, ya que si está enfermo puede ser muy incómodo para los felinos que le estén encima.

La forma correcta de alzar a un gato

En ese sentido, Tamayo aclara que es muy importante saber si el gato quiere que lo alcen. Para darse cuenta de esto hay que acercarse al animal para que lo huela y lo deje acariciar, en caso de que tenga una respuesta positiva, puede proceder a alzarlo.

Gato. Foto Unsplash.

Luego, “pase un brazo por debajo de las patas delanteras del animal hasta su pecho, y con el otro brazo recoja sus patas traseras. La parte trasera del gato descansará en el pliegue de este brazo”, detalla la experta.

Es clave entender a las mascotas y darse cuenta si el felino está tranquilo y relajado en sus brazos. Para eso, hay que dejarlo a una altura promedio, ni muy alto, ni muy bajo. Lo ideal es cerca de su pecho.

Ahora bien, si se acerca al felino y lo nota en estado de alerta, con la cola erizada, orejas hacia delante, gruñidos o lo ignora, es mejor dejarlo descansar, ya que cargarlo de manera incorrecta “podría llevar a generar un traumatismo, dolor y sobre todo exponer al animal a una situación estresante y de miedo”, amplia Tamayo.

Gato. Foto Unsplash.

Otra estrategia puede ser utilizar premios después de manipular a los gatos para que ellos lo relacionen como un evento positivo y no como algo traumático.

La ciencia responde: ¿a los gatos les gustan que los alcen?

Todo va a depender del temperamento, la personalidad y la historia del animal. Si él muestra comportamientos tranquilos, se acerca por voluntad propia y disfruta del contacto físico, no hay ningún inconveniente para alzarlo. Sin embargo, hay gatos que prefieren no ser cargados y se sienten más seguros en el piso.

Gato. Foto Unsplash.

Es muy importante entender que al igual que las personas, los gatos son únicos y aman algunas cosas como odian otras. No hay necesidad de obligarlo a hacer algo que no quiere. Ahora bien, siguiendo todos estos consejos, es muy probable que su felino se deje alzar sin ningún problema.